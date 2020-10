La rencontre des Dragons reportée, Woki et Jalibert aptes à jouer... Les 5 infos de ce mercredi

Le match des Dragons catalans reporté

Une semaine après le report de leur match contre Wigan, les Dragons catalans se voient dans l'obligation d'ajourner leur opposition contre Hull FC, prévue demain jeudi.

Cinq joueurs des Dragons catalans et deux membres du staff ont été testés positifs à la covid-19 suite aux tests effectués hier mardi. Conséquence : les Sang et or ne pourront pas affronter Hull FC demain soir sur la pelouse de Gilbert-Brutus. Ce nouveau report pourrait avoir des conséquences importantes pour la qualification des Dragons (actuellement troisièmes) puisqu'il n'y a plus de dates disponibles dans le calendrier.

Jalibert et Woki joueront à La Rochelle

Matthieu Jalibert et Cameron Woki, forfaits pour raisons médicales pour le stage de préparation de l'équipe de France, opposée au pays de Galles samedi prochain, ont repris l'entraînement avec leur club, a constaté mercredi l'AFP.

Les deux Bordelais pourront jouer dimanche face à La Rochelle. On se souvient que les deux hommes avaient déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de France la semaine passée. Ils n'avaient pas joué à Pau, mais ils postulent pour le prochain La Rochelle-UBB prévu dimanche, soit le lendemain de France-Galles.

Top 14 - Matthieu Jalibert (Bordeaux-Bègles), face à Montpellier.Icon Sport

Williams et Holmes écartés avant le duel en France

L'ailier ou arrière Liam Williams et l'ailier Jonah Holmes ont été "libérés" par la sélection galloise de rugby et ne participeront donc pas au match amical contre la France, samedi à Saint-Denis, a annoncé mercredi la Fédération galloise.

"Liam Williams (Scarlets, 63 sélections, 29 ans) and Jonah Holmes (Dragons, 3 sélections, 28 ans) ont été libérés de l'équipe nationale pour rejoindre leur province respective qui joue ce week-end. Ils feront leur retour en sélection lundi", a expliqué la WRU dans un communiqué

Les Wasps joueront bien la finale de Premiership

Les organisateurs du Championnat d'Angleterre de rugby ont donné mercredi leur feu vert aux Wasps pour disputer la finale du Premiership samedi contre Exeter, malgré les cas de Covid récemment découverts au sein du club basé à Coventry.

"Premiership Rugby est en mesure de confirmer que les Wasps ont reçu la permission" d'affronter les Chiefs ce week-end, ont indiqué les organisateurs sur le site officiel du championnat.

Les Lions accueilleront le Japon avant leur tournée sud-africaine

Les Lions britanniques et irlandais affronteront le Japon à Édimbourg en Écosse en juin, un premier match à domicile depuis 2005, avant leur tournée de 2021 en Afrique du Sud, ont annoncé les Lions mercredi.

C'est la première fois que la sélection, qui réunit les meilleurs joueurs d'Écosse, du pays de Galles, d'Angleterre et d'Irlande, joue un match test sur son propre terrain depuis le match nul (25-25) contre l'Argentine à Cardiff (Pays de Galles), avant la tournée de 2005 en Nouvelle-Zélande.