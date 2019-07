De Klerk incertain face aux Pumas, Beale prolonge aux Waratahs... Les 5 infos de ce mardi

Nouveaux maillots pour l'Italie

Sobres, élégants, sans énormes changements par rapport au dernier, le maillot de l’Italie a été dévoilé par la Fédération Italienne. Sur le bas de la tenue, un imprimé original avec l'homme de Vitruve, célèbre dessin de Léonard de Vinci. Le tout accompagné sur les réseaux sociaux par le #ensemble. Les Italiens auront fort à faire dans une poule presque injouable avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Canada. Il devront donc créer un exploit que tout le monde pense impossible.

Les maillots de Montauban dévoilés

Le Club Montalbanais était à deux doigts de la relégation la saison dernière, avec des finances dans le dures mais après quelques frayeurs, Sapiac réussi l'essentiel, se maintenir dans l’élite. Pour préparer cette nouvelle saison, le traditionnel maillot vert et blanc est de retour pour les rencontres à domicile et le vert et noir pour les matchs à l'extérieur. Avec sept arrivées pour 16 départs, le club devra reconstruire pour faire mieux que la douzième place obtenue la saison dernière.

Faf de Clerk incertain face aux Argentins ?

Le demi de mêlée Sud Africain ne devrait pas prendre part au dernier match du Rugby Championship contre l'Argentine la semaine prochaine. Le joueur, sorti en début de seconde période n'avait pas retrouvé ses coéquipiers suite à un test commotion qui n'avait pas été concluant. Un fait de jeu qui a donné lieu à une petite colère de l’entraîneur Erasmus envers ses médecins puisqu'il ne comprenait pas pourquoi son maître à jouer ne revenait pas sur la pelouse.

Si la règle est respectée le joueur ne devrait pas retrouver le chemin des terrains d'ici à trois semaines. Coup dur donc pour l'Afrique du Sud qui s’apprête, en cas de victoire, à succéder à la Nouvelle-Zélande. Le choix, Herschel Jantjies, meilleur marqueur de la compétition, devrait être le prochain titulaire, il va pouvoir s'exprimer à nouveau.

Les groupes France Sevens pour l'année 2019-2020

Afin d'accrocher enfin cette place qualificative, après l'échec de Kazan et Colomiers, les filles et les garçons devront remporter le tournoi de repêchage courant 2020. En grande majorité, les cadres seront présents dans chaque groupe, mais de chaque côté le staff a opéré à quelques surprises avec l'arrivée de nouvelles têtes. Chez les féminines on s'apprête alors à découvrir Alicya Christianens, Ian Jason, Shanone Van Peuter et Yolaine Yengo. Le club de Bobigny est très bien représenté, comme celui de Rennes et du Stade français. Chez les hommes, Mathias Colombet (Pau), William Iraguha,Alexandre Benard (Massy) et Joachim Trouabal (FFR) vont renforcer le groupe pour tenter d'arracher cette qualification.

Beale prolonge avec les Waratahs

"Je me régale ici en Australie" expliquait l'ouvreur australien dans un entretien accordé à Fox Sport. Un amour pour le Super Rugby et les Waratahs qui le pousse à prolonger d'un an dans son club. A 30 ans le Wallabies international portera donc encore ces couleurs pour la saison 2019-2020. Capable d’évoluer au centre, à l'aile, à l'arrière et à l'ouverture, il est indispensable à l'équipe nationale autant que dans son club.