Lovobalavu en route pour Oyonnax, Michel Sitjar est parti… Les 5 infos de ce mardi

Bourg-en-Bresse recrute du côté de Colomiers

Le deuxième-ligne de la colombe Marius Antonescu vient de s’engager en faveur des violets pour une saison. Après onze rencontres disputées dans le costume du titulaire et deux saisons passées en Haute-Garonne, le Roumain a décidé de se relancer en Fédérale 1. Il ne s’est jamais imposé à Colomiers, restant dans l’ombre de garçons tels que Romain Mémain, Clément Chartier ou encore Maxime Granouillet.

Vannes et Cazenave, l’histoire se poursuit

Après avoir terminé l’exercice 2018-2019 sur une demi-finale sur la pelouse d’Amédée Domenech à Brive, le RC Vannes verrouille petit à petit ses talents. En effet, le demi de mêlée breton Florian Cazenave vient de prolonger son contrat pour deux saisons supplémentaires. Il est donc lié avec le club jusqu’en 2021. Cette saison, le joueur de 29 ans n’a été titulaire qu’à quatre reprises, devancé dans la hiérarchie par Jules Le Bail.

Officiel : Latorre rejoint Béziers

Le demi d’ouverture du FC Grenoble Adrien Latorre (1m82 ; 88kg) rejoint les rangs de l’ASBH pour les deux prochaines saisons. Soumis à une forte concurrence en Isère, le joueur de 28 ans a décidé de rebondir en Pro D2. Doté de qualités physiques certaines et d’un gros jeu au pied, Latorre tentera de faire oublier Thibauld Suchier, qui a, certes, réalisé une saison en demi-teinte mais qui a beaucoup apporté au club biterrois depuis maintenant six saisons. Adrien Latorre viendra également épauler un tout jeune joueur issu de la formation biterroise à l’ouverture, Victor Dreuille.

Lovobalavu pose ses valises à Oyonnax

Fidjien aux 22 sélections, le trois-quarts centre des London Wasps Gabiriele Lovobalavu vient de s’engager officiellement en faveur du club de l’Ain pour une durée d’un an. À 33 ans, le club du Haut-Bugey sera le quatrième club de sa carrière après le Rugby Club Toulonnais, l’Aviron Bayonnais et les Wasps.

Michel Sitjar n’est plus

Michel Sitjar a choisi de partir, volontairement. Un épilogue tragique qui correspond finalement assez bien à la trajectoire de ce troisième-ligne des années 60. Il jouait dans une équipe d'Agen triomphante et il était un flanker voltigeur, une préfiguration du style d'Olivier Magne avec, pour l'époque, un pouvoir de pénétration en plus. Il avait apporté un peu de grâce à la violente finale 1966 face à Dax. En 62 et en 65 aussi, il avait été décisif. Michel Sitjar nous a vraiment marqué car il n'avait pas eu beaucoup de sélections, moins que son talent méritait (13 capes). Mais son souvenir était très vivace dans les mémoires de ceux qui l'avaient vu jouer.