Yobo de retour à Aurillac, Guildford pense à arrêter... Les 5 infos de ce vendredi

Yobo de retour à Aurillac

Un temps annoncé du côté de Rouen pour cette nouvelle saison de Pro D2, Jimmy Yobo a finalement décidé de retourner dans son club formateur, le Stade Aurillacois. Après plusieurs passages infructueux notamment du côté de Toulon (2014-2017), puis Oyonnax 2016) et enfin le Stade Français, le joueur de 27 ans rentre au bercail. Il avait quitté le Cantal il y a maintenant 5 saisons pour découvrir les joutes du Top 14.

Le programme des premières journées dévoilé en Top14 et Pro D2

Le calendrier de la saison de Top 14 et de Pro D2 ont été dévoilés la semaine dernière, et on connait désormais la programmation exacte des quatre premières journées de championnat. En Top 14, la saison débutera par un multiplex le samedi 24 août à 18 heures, avec notamment à l'affiche le choc Castres-Montpellier. Le champion en titre, le Stade toulousain débutera à Chaban Delmas face à l'UBB le 24 août à 20h45. Quant à la Pro D2, la saison débutera par un bouillant Perpignan - Béziers à Aimé-Giral le jeudi 22 août à 20h45.

À 30 ans, Guildford parle de retraite

Zac Guildford vit peut-être ses dernières semaines de rugby professionnel. L’ailier All-Black (30 ans, 10 sélections) n’a pas été retenu par Waikato pour le prochain Mitre 10 Cup, le championnat domestique néo-zélandais. Il envisage de mettre un terme à sa carrière : "Il y a une part de moi qui pense que je n’en ai pas encore fini avec le rugby mais il y en a une autre qui me dit de m’en éloigner", a déclaré l’ancien joueur de Nevers et Clermont à Stuff.

Jérôme Thion se confie sur l’Équipe de France et la Coupe du monde

Présent lors des Coupes du monde 2003 puis 2007 sous le maillot frappé du coq, Jérôme Thion est revenu sur des aventures hors du commun pour Midi Olympique. L’ancien biarrot évoque également ses relations avec les autres membres des Bleus, en dehors des terrains. "Jouez une Coupe du monde, c’est le graal." Retrouvez la vidéo entière ici

Carcassonne : Tuapati s’engage

L’international fidjien Talemaitoga Tuapati (34 ans, 3 sélections) évoluera à Carcassonne cette année. Le talonneur n’avait pas été conservé par Aix-en-Provence au terme de la saison passée. Faisaint pourtant partie des cadres en Provence, ce dernier avait disputé 20 rencontres dont 19 en tant que titulaire. Dans l’Aude, il retrouvera au poste de talonneur Thomas Sauveterre (26 ans), Maxime Castant (23 ans) et Martin Jessen (20 ans).