Des changements dans le groupe gallois, Nowell apte face au Racing 92... Les 5 infos de ce mercredi

Deux changements dans le groupe gallois

En vu du test match face au XV de France prévu dans dix jours, le Pays de Galles a déploré les blessures du flanker Josh MacLeod (adducteurs) mais surtout celle de son capitaine et talonneur Ken Owens, touché à l'épaule. Le sélectionneur Wayne Pivac a appelé en renfort le talonneur Elliot Dee (26 ans, 29 sélections) et le deuxième ligne James Davies (29 ans, 8 sélections).

Wigan Warriors - Dragons Catalans reporté

Devant compter pour la 10ème journée de Super League, la rencontre entre Wigan et les Dragons Ctalans a été reportée. En cause, des cas positifs à la Covid-19 dans les rangs anglais alors que d'autres cas avaient déjà été détectés la semaine dernière. Mais il y a une grosse incertidude autour du futur de la rencontre. En effet, aucune date de repli n'est possible sur le calendrier, une situation qui pourrait amener à l'annulation pure et simple du match

Rugby à XIII - Dragons catalansIcon Sport

Bristol sous escorte policière

Alors que se profile ce week-end les finales de Coupe d'Europe, celle de Challenge Cup est prévue en France au stade Maurice-David d'Aix en Provence. Et les Anglais de Bristol ont pris toutes les précautions necéssaires vis-à-vis de la pandémie de Coronavirus. En effet, le manager Pat Lam a affirmé que les joueurs auront une escorte policière durant leur trajet pour aller au stade.

Ben Earl - Bristol BearsIcon Sport

Jack Nowell apte face au Racing 92

Bonne nouvelle pour le club d'Exeter. Le finaliste et adversaire du Racing 92 en finale de Champions Cup pourra compter sur la présence de Jack Nowell. L'ailier international, sorti sur blessure face au Stade Toulousain lors de la demie finale, "s'est entraîné hier et est disponible" selon son manager Rob Baxter. Un atout de poids pour la ligne de trois quart anglaise déjà bien fournie.

Rouen recrute un ancien joueur des Southern Kings

Le club de Rouen, actuel dernier de Pro D2, a recruté en tant que joker médical le deuxième ligne sud-africain John-Charles Castle (30 ans). C'est une bonne pioche pour les Normands qui enregistrent là la venue de celui qui était capitaine des Southern Kings la saison passée. Castle connaît la France car il avait effectué deux saisons à Mont de Marsan entre 2016 et 2018. Castle remplace Lucas Cazac, victime d’une rupture du ligament postérieur et d’une rupture partielle du ligament antérieur du genou gauche lors d'un match de préparation.