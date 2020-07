Les Émiratis de retour à Béziers, fin de saison pour le Wolfpack... Les 5 infos de ce mardi ☕

Les Émiratis bientôt actionnaires de Béziers ?

Cette semaine, plusieurs réunions sont prévues en Biterre afin de savoir si les investisseurs des Émirats, qui viennent d'échouer dans leur projet de rachat de l'ASBH, pourraient à court terme en devenir les actionnaires. Lundi après-midi, le maire de Béziers Robert Ménard a en effet réuni, en visio-conférence, les acteurs majeurs du dossier afin de savoir si ceux-ci étaient oui ou non enclins à travailler ensemble. Selon nos informations, Sotaco International serait aujourd'hui prêt à faire des compromis, travailler de concert avec les dirigeants actuels et investir, dès septembre, plusieurs millions d'euros dans le club.

Le Wolfack ne jouera pas la fin de la Super League

Le club canadien du Wolfpack de Toronto, où évolue le double champion du monde néo-zélandais Sonny Bill Williams, a annoncé lundi qu'il ne participerait pas à la fin de saison de Super League, compétition la plus prestigieuse du rugby à XIII en Europe qui doit reprendre le 2 août. Quelques heures après ce retrait, la Fédération anglaise de rugby à XIII a annoncé qu'il n'y aurait pas de rélégations à l'issue de la saison.

La FFR convoquée devant le CNOSF pour le non-report des élections

L'opposition incarnée par Florian Grill et son collectif Ovale Ensemble, demande depuis plusieurs mois le report des élections à la FFR programmées au 3 octobre. Dans l'impasse, ils ont décidé de porter le dossier devant le CNOSF qui, selon des informations de RMC Sports, a convoqué la FFR en audience le 29 juillet prochain. Une saisine avec pour but d'obtenir un report d'au moins deux mois.

Les Springboks ne joueront pas à domicile cette année

Les champions du monde sud-africains n'accueilleront aucun test-match cette année en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé mardi Jurie Roux, directeur général de la Fédération sud-africaine de rugby, au cours d'un point-presse en visio-conférence. Les matches internationaux de juillet contre l'Ecosse et la Géorgie ont déjà été annulés et des rencontres du Rugby Championship contre l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient programmées pour août et septembre. Roux n'a toutefois pas exclu la possibilité de jouer des matches à l'étranger plus tard dans l'année.

Le XIII français affrontera la Grèce pour commencer le Mondial 2021

Les organisateurs du Mondial de rugby à XIII ont annoncé le calendrier complet de la compétition. La France entamera les hostilités avec la Grèce, le lundi 25 octobre à 15 h 30 à Doncaster. Pour se qualifier, les Grecs ont dû en passer par les barrages européens et cette rencontre sera la plus abordable pour les Bleus. Car cinq jours après, l’Angleterre, pays hôte et finaliste de l’édition 2017, se dressera sur la route des Français. Ce choc aura lieu à Bolton le samedi 30 octobre à 18 heures.