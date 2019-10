Ntamack parmi les trois nommés pour la Révélation de l'année

L'ouvreur du XV de France, Romain Ntamack se voit récompensé d'une bien belle nomination cette semaine malgré l'élimination prématurée des siens. World Rugby dévoilera le 3 novembre qui parmi le Toulousain, l'Anglais Joe Cokanasiga et le Sud-Africain Herschel Jantjies remportera le trophée.

Ollivon en lice pour le plus bel essai du Mondial

Ce même 3 novembre, pour les World Rugby Awards, on connaîtra le gagnant du plus bel essai de la Coupe du monde. Avec le troisième ligne français, Charles Ollivon, on retrouve des réalisations de Sergio Parisse, TJ Perenara et Cobus Reinach.

Les Anglais sanctionnés après la demi-finale

Comme la France en 2011, le XV de la Rose a écopé d'une amende pour avoir défié le haka au-delà de la ligne médiane, formant un "V". La Fédération internationale n'a pas dévoilé le montant de la sanction.

Coupe du monde 2019 - Le haka de la Nouvelle-Zélande face aux joueurs de l'AngleterreIcon Sport

"Plus d'agent que prévu" perdu par TF1 suite aux annulations de matchs

Le passage du typhon Hagibis qui a fait énormément de dégats au Japon et tué 35 personnes, a aussi eu des répercutions en France et notamment financières. "Des annulations de matches, et notamment un match comme France-Angleterre, c'est évidemment un manque à gagner important. C'est plus d'un million d'euros, et pas non plus double digit" (10 millions d'euros) a annoncé Philippe Denery, directeur général adjoint aux finances de TF1.

Lassalle absent quatre matchs

Touché au dos, le deuxième ligne d'Oyonnax manquera le prochain bloc de son équipe puisque son absence est évaluée à quatre matchs (Montauban, Rouen, Perpignan, Soyaux-Angoulême). "Il sera de retour pour le bloc suivant", a annoncé le manager oyomen Joe El Abd.