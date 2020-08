Les 5 infos pour bien commencer la journée. ☕

Toulouse - Montpellier annulé

Le match amical prévu ce soir entre le Stade Toulousain et le Montpellier Hérault Rugby est annulé. D'après le communiqué du club toulousain, un membre de l'effectif professionnel a été testé positif à la Covid-19.

Le Japon finalement absent à l'automne ?

Selon le Kyodo News et la presse nipponne, le Japon pourrait finalement ne pas venir en Europe à l'automne pour y disputer le "Tournoi des 8 Nations". Le gouvernement japonais a réintroduit des restrictions de voyages sur son territoire après la recrudescence de cas de Covid-19 sur l'archipel le mois dernier. Ces nouvelles mesures empêchent notamment certains membres du staff basés à l'étranger, de revenir au pays du Soleil-Levant pour y préparer le grand Tournoi des 6 Nations. Une compétition à laquelle les Brave Blossoms et les Fidji avaient été intégrés. Cela conduirait finalement au retrait des Japonais de ce tournoi mondial prévu en novembre et décembre, selon le Kyodo News. Pour rappel, le Japon devait figurer dans la poule de la France avec l'Ecosse et l'Italie.

Les Fidjiens aussi ?

Avec le possible retrait des Japonais, la question de la présence des Fidjiens se poserait également. En effet selon le RugbyPaper, l'entraîneur en chef des Flying Fijians, Vern Cotter, a déjà émis quelques doutes et inquiétudes sur la structure de la compétition. Et si finalement les nations européennes se retrouvaient de nouveau entre-elles, pour un nouveau Tournoi des 6 Nations ? Si la situation sanitaire le permet toujours...

FFR : Bernard Laporte allume Sylvain Deroeux

De passage dans les Pyrénées-Orientales, où il a domicilié l'association de financement de sa campagne à la FFR, Bernard Laporte en a profité pour accorder un long entretien à nos confrères de L'Indépendant. Au passage, il égratigne copieusement Sylvain Deroeux, ancien joueur et directeur général de l'Usap, colistier de son adversaire Florian Grill.

"C'est difficile de parler aux médiocres. Je veux bien attacher un peu d'importance, 10 secondes, à ce qu'il a fait. C'est quoi sa vie? On parlait des personnes qui sont au chômage du rugby. Lui, il a laissé plus de 5 millions d'euros de trou à Perpignan. Et ce n’est pas moi qui le dis, je peux faire parler des gens s'il veut. Et puis surtout, aujourd'hui, qui l'appelle? Quel club l'appelle? Personne, il est au chômage et il aimerait être secrétaire général de la Fédération. Si j'étais à sa place, je me tairais surtout. […] Il est aussi médiocre dirigeant qu'il était moyen joueur."

Afrique du Sud : La fédération autorise les entraînements avec contacts

Bonne nouvelle en Afrique du Sud. Les franchises sud-africaines pourront de nouveau s'entraîner normalement à partir de la semaine prochaine. Les contacts notamment y seront de nouveau possible. Les franchises sud-africaines, à savoir les Bulls, Lions, Sharks, Stormers, Cheetahs, Pumas et Griquas, peuvent de nouveau s'entraîner avec contacts dès le début de semaine prochaine. C'est le directeur général de SA Rugby, Jurie Roux qui a annoncé la bonne nouvelle ce vendredi matin. "Les équipes ont travaillé dur en s'entraînant sans contact au cours des cinq dernières semaines. Une fois qu'un test final à la Covid-19 sera passé, elles pourront passer à la vitesse supérieure la semaine prochaine."