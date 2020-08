Les 5 infos pour bien commencer la journée. ☕

UBB-Bayonne annulé...

Le match entre l'UBB et l'Aviron Bayonnais a été finalement reporté. La rencontre devait avoir lieu vendredi soir à 20 heures à Mont-de-Marsan. Mais un cas de Covid 19 a été décelé chez un membre du staff de l'UBB dans le journée de jeudi. Dans le contexte actuel, personne n'a voulu prendre de risque.

...La Rochelle-Agen aussi

Dans un communiqué, le club du SU Agen annonce l'annulation du match de préparation face au Stade Rochelais prévu ce vendredi à 20h. Un des joueurs agenais a été testé positif à la Covid-19. : "Placé en quatorzaine, il n'y a pas d'inquiétude à avoir quant à son état de santé" explique le club.

Match entre Clermontois devant 6000 spectateurs !

Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, les Clermontois s'opposeront entre eux samedi à 18h15 sur la pelouse de Marcel-Michelin. Les dirigeants ont obtenu une dérogation du préfet du Puy-de-Dôme pour accueillir 6 000 spectateurs au stade. Ces derniers seront accueillis gratuitement. Les 42 joueurs ayant participé à la présaison participeront à la rencontre.

Un nouveau programme pour les deux premières journées

La Ligue Nationale de Rugby vient de sortir la nouvelle programmation pour les deux premières journées de championnat. En ouverture du Top 14, le vendredi 4 septembre à 20h45, le match Montpellier-Pau s'ajoute à celui qui oppose le Stade Français à l'UBB. À noter également que Brive-Bayonne aura lieu en même temps qu'ASM-Stade Toulousain dimanche 6 septembre à 20h45.

Jeunes : Ca reprend ce week-end

Samedi et dimanche se disputeront les barrages allers de la catégorie Reichel-espoirs. Quatre billets sont en jeu pour accéder à la poule élite. Les jeunes Columérins ouvriront le bal samedi à 18 heures au stade Michel-Bendichou face à leurs homologues palois. Cette opposition marquera le retour de la jeunesse sur les terrains de rugby, six mois après l'arrêt total de toutes les compétitions, suite à la crise sanitaire. Le lendemain dimanche, tous à 15 heures, trois autres rencontres auront lieu : Brive - Oyonnax, Massy - Montpellier et Castres - Narbonne. Ces quatre barrages se joueront en aller-retour (deuxième match prévu le week-end des 5 et 6 septembre) et donneront quatre qualifiés pour la phase Elite (deux poules de neuf) de de la compétition Reichel-espoirs ,catégorie reine de cette classe d'âge (19-21 ans). Les quatre perdants disputeront eux la phase Accession (deux poules de 8).