Les 5 infos pour bien commencer la journée. ☕

Rien n'est signé avec CVC Capital Partners

La FFR a publié ce jour un communiqué de presse à propos de l’entrée de CVC Capital Partners au capital du Comité du Tournoi des 6 Nations. Pour l’heure, rien n’est signé. Il y est précisé que "le partenariat entre le Comité des 6 Nations, les 6 Fédérations et le fonds d’investissement CVC n’est pas conclu à ce jour." Il est également confirmé que "la crise sanitaire ayant un fort impact dans le domaine du Sport, les négociations ont dû reprendre selon de nouvelles contingences imposées par les parties" et que "si l’accord est scellé, il conviendra que les organes décisionnels du Comité des 6 Nations et de chacune des Fédérations membres puissent délibérer."

Au MHR, tous les joueurs testés négatifs

Alors que la compagne d'un joueur montpelliérain avait été en contact avec une personne contaminée par la Covid-19, les joueurs du MHR avaient tous dû se faire tester ce mardi 11 août. Selon le Midi Libre, les tests effectués se sont avérés négatifs. Le MHR devrait alors pouvoir affronter Aurillac à la GGL Stadium, le 21 août pour son premier match amical de la saison.

L'UBB prolonge Jandre Marais jusqu'en 2024

À chaque jour suffit sa... prolongation à l'UBB. Après Woki hier, Cros avant-hier et Buros il y a 4 jours, c'est au tour de Jandre Marais de parapher un nouveau contrat jusqu'en 2024. À 31 ans, le deuxième ligne sud-africain a déjà joué 123 matchs de Top 14 depuis son arrivée en terre girondine en 2013.

Florian Verhaeghe absent plusieurs mois

Coup dur pour le MHR. Le jeune deuxième-ligne Florian Verhaeghe, recrue estivale en provenance du Stade Toulousain, sera absent "plusieurs mois" comme annoncé par le club. L'international U20 a été victime d'une luxation de l'épaule gauche la semaine dernière. Il a été opéré hier.

Les Saracens prolongent aussi Alex Goode

À 32 ans, l'arrière ex-international anglais Alex Goode a prolongé son contrat jusqu'en 2023 avec les Saracens. Il va cependant être prêté pour la saison prochaine au club japonais, les NEC Green Rockets qu'il rejoindra en octobre. Les Saracens continuent à prolonger ses stars après Owen Farrel, Billy Vunipola, Maro Itoje ou encore Elliot Daly, et ce malgré la relégation.