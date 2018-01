Les 5 informations du week-end

Béziers, au bout du suspense (22-23)

Pour le déplacement à Perpignan, le staff Biterrois avait décidé de changer neuf joueurs dans le XV titulaire après la lourde défaite à Vannes (32-0). Des choix judicieux permettant à Béziers de tenir fermement le bras de fer contre les Perpignanais, notamment en défense en première mi-temps. Avant de prendre le jeu à leur compte en seconde et de revenir au score à l’heure de jeu. Dans les dernières minutes, Béziers pousse pour marquer un essai et refuse de prendre la pénalité pour décrocher le bonus défensif. Ils veulent la victoire, et au terme d’une nouvelle action interminable, Nawaqatabu aplatit en terre promise. Suchier transforme… en coin.. Les Biterrois s’imposent d’un petit point sur le terrain de Perpignan. La victoire du culot.

Le Leinster : meilleure équipe Irlandaise

Au cours des trois dernières semaines, les 4 équipes Irlandaises se sont toutes rencontrées. Dans ce championnat dans le championnat, seul le Leinster a pris le dessus sur tous ses compatriotes. Samedi, en étouffant l'Ulster 38-7 à domicile (31-0 après 70 minutes) le Leinster mettait fin à sa tournée Irlandaise. Ils concluent de la meilleure manière cette série de 3 matchs où ils avaient déjà pris le dessus 21-18 à domicile sur le Connacht au terme d'un combat acharné. La semaine précédente Sexton et ses coéquipiers avaient déjà réalisé l'exploit, en s'imposant au Munster 24-34.

Neuf points en deux matchs, la renaissance de Brive !

Quelle réaction d’orgueil des Brivistes ! En grande difficulté cette saison et même en danger après leur défaite à Agen dans le match de la « peur », beaucoup imaginaient Brive s’effondrer. En deux matchs, contre des "gros" du Top 14, les Brivistes ont montré à tous qu’ils avaient bien leur place en Top 14. Après leur victoire bonifiée contre Montpellier le week-end dernier, c’est Toulon qui était attendu à Amédée-Domenech. Dans un match "d’hiver"marqué par des conditions difficiles, Toulonnais et Brivistes se sont livrés à un véritable combat. Pas de grandes envolées, mais beaucoup de chocs violents. Toulon pensait toutefois tenir sa victoire dans les dernières minutes avant une dernière accélération des hommes de Nicolas Godignon et un essai de l’inévitable Lapeyre. Après la sirène, Germain transformait en face des poteaux et délivrait enfin tout un stade. Avec cette victoire, Brive reste 12ème mais avec 10 points d’avance sur Oyonnax, 14ème.

Itoje et Vunipola de retour, les Saracens aussi

Dans le choc de cette 13ème journée de Premiership, les Wasps, troisième, recevaient les Saracens, deuxième au classement. Malgré un terrain gras, les deux équipes ont offert un sacré spectacle. Les Saracens, impressionnant en première mi-temps sous l’impulsion d’un Billy Vunipola monstrueux pour son retour inscrivaient trois essais. Leur indiscipline allait pourtant leur jouer des tours et remettre les Wasps dans le match (15-18 à la pause). En seconde mi-temps, les locaux poussaient et dominaient la rencontre mais sans jamais faire craquer les Sarries. Avant de s’écrouler dans le dernier quart d’heure et voir les coéquipiers de Maro Itoje, une nouvelle fois très bon, accélérer pour inscrire l’essai du bonus offensif grâce à Andy Goode. Une victoire 38 à 15, cinq essais à deux, des blessés de retour : les Saracens commencent forts 2018.

Fin de série pour Castres

Les hommes de Christophe Urios restaient sur une série de 7 victoires et espéraient remporter un quatrième succès à l’extérieur consécutif. Pourtant, à Armandie, les Agenais avaient plus d’envie que les Castrais. Avec trois essais (Lamoulie, Tanga et Tisley), les joueurs de Philippe Sella décrochaient même le bonus offensif face à un CO qui a même terminé la rencontre à 14. Avec cette victoire bonifiée, Agen revient à un petit point de Brive et se donne de l’air. Du côté castrais, c’est une première déconvenue depuis de longues semaines, dont Christophe Urios "se rappellera".