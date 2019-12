Les 42 Bleus seront connus le 8 janvier, Seymour arrête avec l'Ecosse... Les 5 infos de ce mercredi

Tommy Seymour met un terme à sa carrière internationale

L'ailier des Glasgow Warriors a tweeté ce mercredi après-midi qu'il stoppait sa carrière avec le XV du Chardon. "Jouer pour l'Ecosse a été une de mes plus grands honneurs. La fierté d'avoir porté le Chardon sur mon torse est une des plus fortes sensations que j'ai vécu" a-t-il expliqué. Tommy Seymour, 31 ans, a connu 55 sélections pour 21 essais inscrits.

Arno Botha suspendu trois semaines

Arno Botha, suite à son geste illicite contre Nick Tompkins, a écopé de trois semaines de suspension. Lors de la rencontre Munster-Saracens, (10-3) de ce samedi en Champions Cup, le troisième ligne Arno Botha sera suspendu jusqu'au 30 décembre. "Il n’y avait pas de facteur aggravant et, en prenant en compte le fait que le joueur ait plaidé coupable et se soit excusé, la Commission a décidé de réduire la sanction de moitié (le maximum possible) et a donc prononcé une sanction de trois semaines de suspension." a expliqué la Commission de discipline.

Champions Cup - Arno Botha (Munster) exclu contre le MunsterIcon Sport

Fabien Galthié pense que Ezeala va choisir les Bleus

Selon le sélectionneur tricolore Fabien Galthié, l'ailier clermontois Samuel Ezeala aurait donné sa préférence aux Bleus plutôt qu'à la sélection espagnole. "À priori, il n'hésite pas. On l'a rencontré et on n'a pas senti d'hésitation de sa part". Le joueur de 19 ans avait effectué ses jeunes classes internationales avec les Ibériques.

On connaîtra les 42 Bleus le 8 janvier

Raphael Ibanez, manager général du XV de France, a annoncé ce mercredi à Hossegor que la liste des quarante-deux joueurs convoqués avec les Bleus pour le Tournoi sera annoncé le 8 janvier 2020 par le staff tricolore.

Le RCT devra patienter pour Milner-Skudder

Le RC Toulon devra prendre son mal en patience. Le trois quarts All Black, Nehe Milner-Skudder (13 sélections), en proie à une blessure à l’épaule gauche, est contraint de repousser son retour à la compétition à l’été 2020. Alors qu’il devait arriver au cours de la saison actuelle, le All Black Nehe Milner-Skudder rejoindra finalement Toulon l’été prochain. En accord avec le club, le Néo-Zélandais passera donc les prochains mois à se rétablir.