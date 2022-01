Les 42 Bleus pour le 6 Nations connus

Les quarante-deux joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations sont connus. Ce mardi, France Rugby a communiqué pour dévoiler cette liste. Le capitaine français, Antoine Dupont est bien là, le Rochelais Jules Favre fait partie de ceux qui vont connaître leur premier rassemblement avec les Bleus, tout comme Yoan Tanga, Daniel Bibi Biziwu et Léo Berdeu.

Un temps incertain, le capitaine Antoine Dupont est bel et bien là, tout comme Maxime Lucu et Baptiste Couilloud à la mêlée. Pourtant de retour de blessure avec Toulon, Baptiste Serin n’est pas retenu. Toujours au niveau de la charnière, Romain Ntamack est également présent, mais pas Matthieu Jalibert. Le demi d’ouverture bordelais s’est blessé à la cuisse face aux Scarlets en Champions Cup et sera absent deux semaines. Il pourrait faire son retour juste avant le début de la compétition.

Les Anglais et les Gallois ont également dévoilé leur liste

Le sélectionneur du XV de la Rose Eddie Jones a dévoilé une première liste de 36 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Ben Youngs pourrait devenir le joueur le plus capé de l'histoire de l'Angleterre. Six joueurs font leur première apparition. Le demi de mêlée Ben Youngs, à deux sélections du record de Jason Leonard (114), pourrait bien devenir pendant le Tournoi le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection anglaise. Quant aux six nouveaux appelés, ils se nomment Alfie Barbeary (Wasps), Ollie Chessum (Leicester), Orlando Bailey (Bath), Tommy Freeman (Northampton), Ollie Hassell-Collins (London Irish) et Luke Northmore (Harlequins). Owen Farrell a été désigné capitaine du XV de la Rose, même s'il n'a pas joué depuis la tournée d'automne. On notera l'absence des frères Vunipola, George Ford, Elliot Daly et Sam Underhill. Le centre Manu Tuilagi, dont le retour de blessure (ischio-jambiers) est prévu bientôt, n'est pas encore dans le groupe.

Après l'Angleterre, c'est au tour du pays de Galles de dévoiler les trente-six joueurs retenus pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Dans ce groupe on dénombre trois novices, tous dans le huit de devant. Dewi Lake, Jac Morgan et James Ratti vont connaître leur premier rassemblement. En l'absence d'Alun-Wyn Jones, c'est Dan Biggar qui sera le capitaine gallois. La grande nouveauté de ce groupe gallois sera donc le capitanat de Dan Biggar, en l'absence de la légende Alun-Wyn Jones. Il sera épaule par Adam Beard, annoncé comme le vice-capitaine. Le deuxième ligne des Ospreys sera un des hommes forts du pack du XV du Poireau. Un huit de devant qui sera en plus privé du talonneur Ken Owens et des troisième ligne Justin Tipuric, Talupe Faletau et Josh Navidi.

Malakai Fekitoa lance une cagnotte pour aider les Tonga

L'archipel des Tonga a été dévasté par un tsunami suite à l'éruption d'un volcan, le 14 janvier. Touché par cette nouvelle et sans nouvelles de sa famille depuis le drame, l'ancien international All Black Malakai Fekitoa (24 sélections) a lancé une cagnotte, en soutien à son pays natal. Elle est destinée à tous les Tongiens touchés par cette catastrophe.

Beauden Barrett toujours souffrant de sa commotion

C'est contre l'Irlande le 13 novembre dernier (défaite 29-20) que Beauden Barrett a subi un choc à la tête. Le maître à jouer des All Blacks était victime d'une commotion qui l'a contraint à déclarer forfait pour le match contre les Bleus. Celui-ci a confié qu'il ressentait toujours des symptômes de ce choc deux mois après. "Je suis encore en train de surmonter quelques problèmes persistants. J'espère que je m'en sortirai bientôt. Ce temps de repos dont j'ai bénéficié aura été bien mérité", a-t-il confié à nos confrères de Newshub.

Test match - Beauden Barrett (Nouvelle-Zélande) est touché à la tête contre l'IrlandeIcon Sport

Lucas Bachelier prolonge à Perpignan

Lucas Bachelier (1,88 m, 92 kg), le troisième ligne de 26 ans de l'Usap, a prolongé son contrat avec le club catalan pour trois saisons supplémentaires. Bachelier, qui a fait partie des montées et descentes successives avec le club ces dernières saisons, a disputé 72 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot des Arlequins.