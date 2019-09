Les 31 Français qui iront au Japon connus, les Tonga avec Tameifuna... Les 5 infos de ce lundi

Un Sud-Africain à Montpellier

Le club héraultais enregistre une arrivée de choix dans son effectif. En effet, le pilier droit international sud-africain (2 sélections) Lizo Gqoboka, s'est engagé avec le MHR en qualité de joker Coupe du Monde. Connu pour sa mobilité dans le jeu, il amènera aussi son expérience dans la mêlée des Cistes.

Clap de fin pour Kepu

Le pilier australien, Sekope Kepu, prendra sa retraite internationale à la fin du Mondial japonais. Premier joueur à son poste à atteindre les 100 sélections, Kepu a marqué l'histoire de son pays et il est considéré comme une véritable légende. Le droitier passé par Bordeaux joue pour les Wallabies depuis 2008 et tentera de terminer sa carrière au plus haut niveau de la meilleure des manières, si possible le 2 novembre prochain.

Le groupe des Tonga dévoilé

Le groupe des aigles du Pacifique à été annoncé ce matin. Parmi les 31 joueurs sélectionnés, on y retrouve des noms bien connus dans l'hexagone tels que le Palois Fisi'hoi, le Racingmen Tameifuna ou encore le Grenoblois Fifita. Outre ces gros tonnages, on retrouvera au Japon également des dynamiteurs de défense que sont les "anglais" Halaifonua ou encore Veainu.

Josh Ioane convoqué face aux Tonga

Le jeune ouvreur des Highlanders à été appelé par Hansen pour défier les Tonga ce samedi. Il s'agira peut-être de sa première sélection sous le maillot noir bien que cela ne change rien au groupe des Blacks pour le Mondial. Mo'unga sera en effet bien présent au Japon quand Ioane rejoindra sa province d'Otago après cette rencontre, qui sera le match de préparation au Mondial.

Super Rugby - Josh Ioane (Highlander) contre les HurricanesIcon Sport

Le groupe France avec Picamoles et sans Lambey

Ce lundi soir, sur le plateau du JT de Tf1, le sélectionneur Jacques Brunel a donc donné la liste des 31 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde au Japon. Parmi ceux-là, deux hommes au départ appelés comme réservistes sont parvenus à convaincre le staff tricolore qu'ils méritaient mieux : il s'agit du pilier toulousain Cyril Baille et du troisième-ligne du Rc toulon Charles Ollivon. Baille, meilleur en mêlée fermée que son concurrent Dany Priso, pousse donc le Rochelais hors du groupe France. Quant à Ollivon, très fort lors de sa première sortie face à l'Ecosse « B » à Nice, il effectue un remarquable « come back » en Bleu, après avoir souffert d'une longue absence pour cause de blessure.