Les 31 Bleus, Kaino et Pointud sanctionnés... Les 5 infos qu'il ne fallait pas rater ce mercredi

TestAvec Bamba, Picamoles et Médard

Jacques Brunel a annoncé ce mercredi la liste des 31 joueurs qui participeront aux tests du mois de Novembre. Les tricilores affronteront l'Afrique du Sud, l'Argentine et les Fidji. Pour se faire, l'Auscitain a appelé pour la première fois le plier de Brive Demba Bamba qui débarque tout juste auréolé de son titre de champion du monde des moins de 20 ans. Entre autre, on peut noter les retours de Louis Picamoles, Maxime Médard ou encore celui de Camille Lopez. Exit donc Beauxis ou encore Rabah Slimani. Mathieu Bastareaud, qui fait son retour ce week-end en coupe d'europe est bien évidemment présent.

5 et 4 semaines de suspension pour Kaino et Pointud

Les Toulousains vont devoir faire sans deux de leurs titulaires pour la réception du Leinster ce week-end à Ernest Wallon. Jérôme Kaino, pour son plaquage à l'épaule sur Jamie Roberts, a écopé de 5 semaines de suspension. Le club et le joueur ont décidé de faire appel de cette décision. Pour le pilier Lucas Pointud, c'est une charge à la tête sur le pilier de Bath Nathan Catt qui va le priver de 4 semaines de compétition.

Castres Olympique : Jelonch l'aventure continue !

Alors qu'il était courtisé par de rosses écuries comme le Stade Toulousain, le troisiième ligne centre international du Castres Olympique Anthony Jelonch a, selon nos informations, décider de prolonger son aventure dans le tarn. Le champion de France de 22 ans, qui est actuellement en réeducation suite à une opération de l'épaule a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires, et ce en dépit du départ de Christophe Urios qui l'a lancé en professionnel à 20 ans.

Un forfait au poste de demi de mêlée

Le demi de mêlée gallois du RCT Rhys Webb ne sera pas apte à jouer contre Edimbourg. L'annonce a été faite en conférence de presse par l'entraîneur des arrières Sébastien Tillous-Borde. Il est cependant proche du rétablissement et pourrait revenir à la compétition contre La Rochelle à Mayol le dimanche 28 octobre.

Le torchon brûle entre Aurillac et Béziers

En proie à de gros problèmes sur sa pelouse du stade de la Méditerranée, le club de Béziers s'est vu signifier par la LNR une demande pour lancer un appel d'offre afin que la ville de l'Hérault la rénove. Durant ce laps de temps, le club a donc demandé au Stade Aurillacois d'inverser les rencontres aller et retour, ce que son président Christian Millette aurait refusé, d'après le communiqué de l'ASBH. Une décision qu'il défend : "A dix jours du match, ce ne serait pas satisfaisant pour nous d'inverser la rencontre et de l'organiser vis-à-vis de nos partenaires et de notre public. […] Nous ne sommes pas dans une situation qui nous permet d'improviser."