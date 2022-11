Les 15 joueurs qui rejoignent les Bleus, Russell de retour avec l'Écosse... Les 5 infos de ce lundi

Comme tous les lundis durant la tournée d'automne, Fabien Galthié et son staff ont annoncé la liste non pas des 14 mais bien des 15 joueurs appelés pour rejoindre le groupe à Marcoussis. Dans cette liste deux "surprises" avec Bastien Chalureau et Ezeala qui feront leur première apparition avec les Bleus. Le forfait de Geraci, touché au genou est confirmé. Dans cette liste, la forme du moment est au goût du jour avec pas mal de joueurs qui ont crevé l'écran lors de la 10e journée de Top 14 ce week-end.

L'Afrique du Sud se déplace samedi prochain à 21h00 au Vélodrome de Marseille pour défier le XV de France. Mais les champions du monde en titre devraient composer sans leur deuxième ligne Lood De Jager touché à l'épaule contre l'Irlande. C'est Franco Mostert qui est pressenti pour le remplacer, le sélectionneur Jacques Nienaber annoncera son équipe mardi.

Killian Geraci passe à nouveau par l'infirmerie. Le deuxième ligne du LOU, qui s'était blessé à l'échauffement contre l'Australie, a rechuté sur son genou droit et sera indisponible trois mois, selon les informations de RMC Sport.

La sélection écossaise a communiqué ce lundi le retour de son ouvreur Finn Russell dans le groupe pour la suite de la tournée d'automne. En contrepartie, c'est Adam Hastings qui quitte le rassemblement pour retourner dans son club de Gloucester.

L'EPCR a communiqué aujourd'hui le décès de son ancien président, Paul McNaughton qui a été à la fois Président et membre du Comité directeur de l’organisateur des tournois de la Champions Cup et de l’EPCR Challenge Cup. McNaughton a été une figure très influente durant la période de transition de l’EPCR entre son ancien siège à Dublin et son nouveau à Lausanne en Suisse. Son excellente connaissance du rugby et son expertise commerciale ont été alors mises à contribution.