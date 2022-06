La finale de l’opération "Les Mercredis du rugby de la RATP" aura lieu à Marcoussis, entre différents collèges franciliens, le mercredi 15 juin. Depuis son instauration en 2007, les "mercredis du rugby" visent à promouvoir le mieux-vivre ensemble dans les transports auprès de plus de 5 000 jeunes collégiens d’Île-de-France. Au CNR, le dispositif se déroulera en deux phases : une partie théorique en classe permettant aux jeunes d’échanger avec les ambassadeurs RATP sur les règles de vie dans les transports en commun et dans le rugby et autour du "challenge Haka des civilités".

L’objectif est de proposer aux jeunes un moyen de s’exprimer sur le thème du mieux vivre ensemble dans les transports en commun et du rugby tout en en utilisant leur code de communication et en faisant appel à leur créativité. Chaque classe doit réaliser une chorégraphie et utiliser des mots clés proposés.

Le rugby pour plaquer les incivilités dans les transports

La partie pratique servira ensuite à découvrir la discipline rugbystique et "plaquer" les incivilités à travers des ateliers ludiques : maniement du ballon, passe, jeu au pied... Pour rappel, l’opération est parrainée par les internationaux Gaël Fickou et Lénaïg Corson qui seront présents le 15 juin à Marcoussis.