Leinster champion de Pro 14, plus de 100 matchs reportés... Voici les 5 infos du week-end

Avant son quart de Champions Cup, le Leinster impressionne

En écartant facilement l'Ulster hier, à l'Aviva Stadium de Dublin (27-5), le Leinster a remporté sa troisième Ligue Celte consécutive, prouvé qu'elle était l'une des équipes les plus dominantes du Vieux Continent et envoyé un signal fort aux Saracens, leurs prochains adversaires en quart de finale de coupe d'Europe.

Plus de cent matchs remis

Ce week-end du 12-13 septembre marque le début des compétitions amateurs dans les divisions Nationale et Fédérales, ainsi que chez les jeunes et les féminines. Malheureusement, cette reprise est fortement impactée par la Covid-19, avec plus de 100 rencontres reportées lors de cette première journée à tous les étages des compétitions, y compris en réserve.

Toulouse s’impose par le jeu

Toulousains et Rochelais se sont livrés un joli combat à Ernest-Wallon, avec des intentions de chaque côté et un certain rythme malgré la chaleur. Le Stade toulousain est finalement parvenu à faire la différence en fin de rencontre pour sceller le sort de ce duel (39-23) et priver les Maritimes du point de bonus défensif.

Blagnac s’adjuge le premier choc, Montpellier déroule

Dans sa nouvelle formule à deux phases de championnat, l’Élite 1 féminine divisée en 4 poules de 4, n’offrira que très peu de match entre cadors. Néanmoins la tête de la poule 3 sera disputée, mais Bayonne a fait un premier pas.

La première journée de Nationale a eu lieu ce week-end

Dans cette première journée de la 3ème division française, Nice et Albi se neutralisent (13-13), Bourg en Bresse et Tarbes se sont imposés à domicile et Suresnes arrache un point de bonus défensif sur la pelouse de Cognac-Saint-Jean d'Angély.