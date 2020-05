Lebel, Etcheverry, Ezeala... Qui sera le grand ailier de demain ?

Iban Etcheverry (21 ans, Soyaux-Angoulême)

Il est arrivé l’été dernier sur les terres charentaises. La saison précédente, l’UBB l’avait déjà prêté à un club de Pro D2, il s’agissait de Colomiers. Avant l’arrêt de la seconde division professionnelle, Iban Etcheverry enchaînait les matchs, champion du monde U20 avec la génération Ntamack, Bamba, ce jeune pourrait devenir un joueur clé à son poste de trois-quarts aile. Pour le moment, il continue à faire son bout de chemin en Pro D2.

Pro D2 - Iban Etcheverry (Soyaux Angoulême) contre BiarritzIcon Sport

Samuel Ezeala (20 ans, Clermont)

Depuis le début de la saison, Samuel Ezeala crève l’écran. Il est rapide, avec des crochets de feu. Il évolue au sein de l’effectif clermontois depuis 2015, Franck Azéma lui donne sa chance il y a deux ans, après un impressionnant KO, il est revenu à son meilleur niveau cette saison. Il enchaîne les bonnes prestations et les essais. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des plus grand espoirs du club.

Samuel Ezeala (ASM Clermont) lors du match contre le Racing 92 le 07/01/2018Icon Sport

Erwan Dridi (19 ans, Toulon)

Il est le plus jeune cette liste, cependant depuis le début de la saison, on a eu l’occasion de croiser son visage sur les terrains de rugby. Prometteur lui aussi, il aura joué trois rencontres cette saison avec le RCT. On le verra de plus en plus sur les terrains de rugby. Un jeune joueur de plus sur qui Patrice Collazo devra compter à l’avenir.

Erwan Dridi - France U20Icon Sport

Matthis Lebel (21 ans, Toulouse)

On le voit maintenant depuis deux saisons chez les rouge et noir. Matthis Lebel est un remplaçant de taille, car il joue beaucoup au Stade toulousain. À l’instar de Jordan Joseph et Louis Carbonel, il a été sacré deux fois champion du monde avec les moins de 20 ans. Aujourd’hui Lebel est un joueur qui marque le Stade de son empreinte, car il marque souvent des essais et montre son efficacité à son staff.

Matthis Lebel (Toulouse)Icon Sport

Lucas Dubois (21 ans, Perpignan)

C’est l’une des révélations de Pro D2, Lucas Dubois est très inspiré depuis le début de la saison avec son club de l’USAP. Par ailleurs, il a prolongé son contrat avec ce même club pour trois saisons supplémentaires. Il a participé à vingt-deux matchs cette saison dont douze en tant que titulaire. Un bel avenir se profile pour ce jeune joueur perpignanais.

Pro D2 - Lucas Dubois (Perpignan), face à Béziers.Icon Sport