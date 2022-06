Le XV probable des Bleus face au Japon, Cridge signe à Bayonne... Les 5 infos de ce mercredi

A l'issue du dernier entraînement à Marcoussis avant le départ pour le Japon ce mercredi à 19h, plusieurs cadres (une demi-douzaine) ont été exemptés de l'exercice à haute intensité. Parmi eux, Jaminet, Spring, Luc et Vakatawa. Concernant la composition pour le premier test, la charnière Lucu-Jalibert est pressentie ainsi que la troisième Ollivon-Tanga-Cretin, qui a donné pleine satisfaction face aux Anglais à Twickenham. Aussi, Damian Penaud semble être la piste principale au centre, son poste de formation où il a donné pleine satisfaction cette saison en club.

Surprise avant de s'envoler pour le Japon ce mercredi ! Effectivement, Laurent Labit (entraîneur de l'attaque) et Shaun Edwards (entraîneur de la défense) qui ont été testés positifs au Covid-19 tout comme Max Spring (arrière du Racing 92) et Aymeric Luc (arrière du RC Toulon). Labit, Edwards, Spring et Lucu ont été placés à l'isolement et rejoindront le groupe s'ils présentent un test négatif comme convenu avec la fédération japonaise. Touché à la cuisse, Dorian Aldegheri (8 sélections, 28 ans, Stade Toulousain) est également forfait pour cette tournée d’été.

En raison d'un comportement jugé inapproprié sur le bord de touche lors de la demi-finale entre le MHR et l'UBB, Jean-Baptiste Ellisalde, co-entraîneur des Cistes est convoqué par la commission de discipline le 6 juillet prochain. Toutefois, il pourra assister à la finale de son équipe face au CO ce vendredi.

A la suite de l'annonce de la fédération internationale de rugby à XIII qui précise que "les joueuses passées de sexe masculin à féminin (transsexuelles) ne peuvent pas participer aux matchs internationaux de rugby féminin", Caroline Layt, ancienne joueuse transgenre a réagi face à la décision : "Nous sommes punis pour notre transition (...) En gros, ce qu'ils disent, c'est: "Nous ne voulons pas de vous".

L'imposant deuxième ligne néo-zélandais Geoffrey Cridge (2m ; 114kg) s'est engagé auprès de l'Aviron Bayonnais pour les deux prochaines saisons. Le joueur qui a connu un parcours mouvementé ces dernières saisons, a notamment été champion du monde -20 ans en 2015 avec les All Blacks.