Le verdict est tombé pour Geraci, Parisse pas appelé pour préparer le Tournoi...Les 5 infos de lundi

Parisse non-convoqué par Franco Smith

Le sélectionneur italien a dévoilé hier après-midi la liste des joueurs appelés pour préparer le prochain Tournoi. Surprise, Sergio Parisse n'y figure pas. Cependant, sa présence dans la compétition n'est pas impossible puisque le Toulonnais a déclaré vouloir y participer : "J'aimerais finir devant les supporters italiens, ma famille, mes amis. J'ai rencontré Franco Smith pour lui exposer ce souhait."

Fainga’a va s’engager au LOU

Selon les informations du Progrès, le 3ème ligne australien du Connacht, Colby Fainga’a a donné son accord pour rejoindre le club lyonnais pour deux ans. Très en vue samedi contre Toulouse, le joueur de 28 ans du club irlandais remplacera donc Liam Gill, sur le départ.

Nouvelles rassurantes pour Geraci

Sorti blessé dès le première action du match face au Leinster, Killian Geraci a passé hier son IRM. Le deuxième ligne souffre d'une contusion au niveau du cartilage du genou gauche. Des nouvelles rassurantes donc, même si la durée d’indisponibilité de l'ancien grenoblois reste indéterminée. Le staff médical de Lyon suivra avec attention l'évolution de la blessure de son joueur, pour estimer, au mieux, une date de retour.

Kilian Geraci sorti sur blessure face au LeinsterIcon Sport

Savea pas conservé par le RCT

Selon les informations de RMC Sport, l’ailier/centre international néo-zélandais Julian Savea, en fin de contrat l'été prochain, ne sera pas conservé dans l’effectif de Toulon. Arrivé en 2018 comme recrue phare de l'intersaison, l'ancien joueur des Hurricanes n'a jamais vraiment trouvé sa place sur la Rade. Julian Savea a disputé 11 rencontres en Top 14 cette saison et a aplati 3 essais, autant que l’année passée sur le même exercice. En Challenge Cup, il a marqué deux fois en trois matchs.

Fin de carrière pour Hook

Le joueur de 34 ans l'a annoncé, ce lundi, il va raccrocher les crampons après 16 saisons au plus haut niveau. Son contrat avec les Ospreys ne sera pas renouvelé. Huit fois vainqueur du Tournoi des 6 Nations, James Hook a réalisé le Grand Chelem en 2008 et 2012 avec le XV du Poireau. L'arrière était retourné aux Ospreys en 2017 après son passage à Perpignan et Gloucester.