L'Angleterre devra se passer de Farrell pendant l'intégralité du Tournoi

Le sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones a confirmé auprès des instances organisatrices du Tournoi des 6 Nations l'absence d'Owen Farrell (30 ans, 93 sélections). Celui qui avait tout fait pour revenir à temps a été victime d'une nouvelle blessure à l'entraînement avec son club des Saracens. L'international anglais (30 ans, 93 sélections) était absent depuis la tournée d'automne et la victoire anglaise contre l'Australie (32-15) en raison d'une blessure à la cheville contractée pendant le test match. C'est de nouveau la cheville qui est touchée mais cette fois, Owen Farrell devra subir une intervention chirurgicale. Ce mardi on apprenait la sélection de George Ford pour remplacer le joueur des Saracens.

Les 26 joueurs retenus avec l'équipe de France moins de 20 ans

Le staff de l'équipe de France moins de 20 ans, managé par Jean-Marc Béderède, a communiqué ce mercredi une liste de 26 joueurs pour participer aux deux premières rencontres du Tournoi des 6 Nations, contre l'Italie et l'Irlande. On retiendra la sélection de Théo Ntamack, Léo Barré ou Malohi Suta.

Le groupe : Hugo Auradou (Pau), Max Auriac (Toulouse), Léo Banos (Mont-de-Marsan), Léo Barré (Stade français), Robin Bellemand (Colomiers), Axel Bevia (Montpellier), Benjamin Boudou (Clermont), Esteban Capilla (Bayonne), Emile Dayral (Agen), Matteo Desjeux (Vannes), Emilien Gailleton (Agen), Baptiste Jauneau (Clermont), Jefferson Joseph (Agen), Louis Le Brun (Castres), Samuel Mezaache (Perpignan), Victor Montgaillard (Perpignan), Thomas Moukoro (Racing 92), Théo Ntamack (Toulouse), Matis Perchaud (Bayonne), Raphaël Portat (Toulouse), Enzo Reybier (Oyonnax), Liam Rimet (Lyon), Valentin Simutoga (Clermont), Malohi Suta (Provence rugby), Killian Tixeront (Clermont), Elliot Yemsi (Toulon).

Fernandez prolonge à Castres

Bonne nouvelle pour le CO qui verrouille son jeune demi de mêlée formé au club, Jérémy Fernandez (24 ans). Alors que son contrat le liait à Castres jusqu'en 2023, le Tarnais, natif de Mazamet, a prolongé son bail avec le club tarnais jusqu'en 2025. Depuis le début de la saison il a participé à douze rencontres toutes compétitions confondues.

Coup de théâtre au Toulouse Olympique qui voit partir son capitaine historique

À dix jours de ses débuts en Super League, le Toulouse Olympique a dû se séparer de son capitaine Johnaton Ford. Les deux parties se quittent "d'un commun accord". Le communiqué évoque des raisons familiales et personnelles pour l'Australien au club depuis onze saisons. "D’un commun accord, le Toulouse Olympique XIII et Johnathon Ford ont décidé de mettre fin à l'engagement du joueur, et ce avec effet immédiat. Le demi-australien quitte le club pour des raisons familiales et personnelles. Durant ses onze saisons au TO, il a disputé 190 rencontres et marqué 53 essais. En tant que capitaine en 2021, il a été un réel meneur et a su tirer le meilleur de ses coéquipiers, ce qui l’a fait grandir. Toute l’équipe du Toulouse Olympique se veut reconnaissante pour sa contribution à l’histoire du club et lui souhaite le meilleur pour la suite."

Fin de saison prématurée pour Sarragallet

Le talonneur Mathis Sarragallet, sensation du début de saison du FC Grenoble, a dû sortir en fin de match à Bayonne (victoire grenobloise 35-37). On connaît la raison : le joueur formé à Grenoble souffre d'une rupture des ligaments croisés, comme son club l'a annoncé en début de semaine. Il ne retrouvera pas la compétition avant la saison prochaine.