Le tournoi olympique de rugby à 7 fixé, les Hurricanes enchaînent... Les 5 infos de ce samedi

Rendez-vous du 25 au 31 juillet 2021 pour le tournoi olympique

Reportés en raison de la crise sanitaire, les Jeux Olympiques auront lieu à Tokyo l’été prochain. Et le tournoi de rugby à VII se déroulera du 25 au 31 juillet. Les matchs de poule et la phase finale se dérouleront au stade Ajinomoto (50000 places) de 9 heures à midi et de 16h30 à 19 heures locales. Huit rencontres de la Coupe du monde 2019 s'y étaient déroulées, dont le match d'ouverture (Russie – Japon) et la petite finale. Le tournoi masculin ouvrira les hostilités et se jouera les trois premiers jours, avec une finale prévue le mercredi 28 juillet ; son pendant féminin aura lieu les trois jours suivants (29-31 juillet), avec une finale le samedi 31 juillet.

Le rugby va bientôt reprendre en Afrique du Sud

Après la Nouvelle-Zélande et l'Australie, l'Afrique du Sud. Quatre franchises de Super Rugby (Bulls, Lions, Sharks, Stormers) et deux de Pro 14 (Cheetahs, Southern Kings), plus les Griquas et les Pumas, sont ainsi autorisées à reprendre l'entraînement. Les autres resteront confinées, a précisé la Fédération sud-africaine. Une compétition domestique est à l'étude, ajoute l'instance, sur le modèle du Super Rugby Aotearoa en Nouvelle-Zélande ou de sa version australienne, avec cinq et quatre franchises respectivement. Ce nouveau championnat pourrait débuter fin août.

Aphelele Fassi (Sharks) face aux HighlandersIcon Sport

Les Hurricanes enchaînent face aux Blues

Au terme d'un match ultra-serré où l'écart entre les deux équipes n'a jamais dépassé les 7 points, ce sont les Hurricanes qui ont eu le dernier mot en l'emportant 29 à 27. Supérieurs dans l'occupation du terrain et emmenés par un Ngani Laumape de gala, ils engrangent un troisième succès dans le championnat néo-zélandais. Pour les Blues, qui auraient pu repasser en tête en cas de succès, les espoirs de victoire finale semblent s'éloigner. Ce Super Rugby Aotearoa semble de plus en plus promis aux Crusaders.

Les Brumbies renversent les Waratahs et restent invaincus

Menés 20 à 5 après une demi-heure de jeu, les Brumbies ont cravaché pour venir à bout des Waratahs à Sydney, d'un seul petit point (23-24). Les coéquipiers de Rob Valetini ont pris l'avantage en toute fin de match grâce à un essai d'Issak Fines, et obtiennent un deuxième succès en autant de matchs. Ils ont invaincus au même titre que les Queensland Reds (deux victoires, un nul) qu'ils rencontreront lors de la cinquième journée.

Lolesio forfait pour un possible Rugby Championship ?

L'autre info de ce Waratahs-Brumbies, c'est la blessure du jeune et talentueux numéro 10 Noah Lolesio. Le demi d'ouverture de 20 ans est sorti à la 33e minute, vraisemblablement victime d'une déchirure de l'ischio-jambier. Si la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue, elle pourrait lui coûter sa première sélection avec les Wallabies. La SANZAAR réfléchit en effet à l'organisation prochaine du Rugby Championship exclusivement sur le sol néo-zélandais. À un poste où les internationaux avancent en âge en Australie, Lolesio était un candidat sérieux pour figurer sur la première liste du sélectionneur Dave Rennie.