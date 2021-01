Le Tournoi des 6 Nations U20 et femmes reportés, Gomes Sa prolonge… Les 5 infos de ce mercredi

Le Tournoi des 6 Nations U20 et femmes reportés

Le comité directeur a tranché. C’est officiel, le tournoi des 6 nations 2021 dames et celui des moins de vingt ans sont reportés en raison de la pandémie et n’auront donc pas lieu en février et mars. En cause, les exigences «anticovid» qui ne pourraient pas être tenues par toutes les équipes, notamment celles qui ne sont pas professionnelles. À l’heure actuelle, le Six Nations Rugby n’a pas communiqué de dates éventuelles de report. Néanmoins, le tournoi masculin reste lui prévu et n’est pas pour l’instant décalé ni annulé.

Colomiers - Carcassonne devrait se jouer

Alors que Carcassonne avait vu son match reporté face à Montauban, ce week-end, son prochain match prévu contre Colomiers, ce jeudi à 19h pourra se dérouler comme prévu. En effet, les tests PCR effectués sur les Carcassonnais se sont révélés négatifs et les doutes qui planaient autour de la rencontre ont été dissimulés. Carcassonne, actuellement 12e, se rend à Colomiers, 5e du classement, pour le compte de la 15e journée.

Cedate Gomes Sa prolonge au Racing 92

L’avenir de Cedate Gomes Sa est désormais acté. Le pilier du Racing 92 a prolongé quatre années supplémentaires, jusqu’en 2024, dans son club formateur. L’international Français, qui est arrivé au club en 2014, a été sacré deux fois champion de France espoir et a déjà remporté un bouclier de Brennus, c’était en 2016. Le pilier des Ciel et Blanc va donc continuer de briller du côté de Paris La Défense Arena et pourquoi pas retrouver sa place au sein du groupe du XV de France.

Suspendu, Sinckler manquera le début du Tournoi des 6 Nations

Kyle Sinckler ne sera pas du premier match du XV de la Rose lors du prochain Tournoi des Six Nations. En effet, il sera suspendu. En cause ? Son attitude lors de la victoire des Bears de Bristol face à Exeter. Pendant le match, l’arbitre de la rencontre ne l’a pas sanctionné, mais le pilier droit a été cité par la commission de discipline du championnat d’Angleterre. Les deux matchs de suspension dont il a écopé lui feront manquer le match d’ouverture de l’Angleterre face à l’Écosse.

Ratuva débarque à Brive

Le deuxième ligne international fidjien, Tevita Ratuva, arrive au CAB. Le joueur portera les couleurs brivistes dès la saison prochaine. Évoluant actuellement dans le club gallois des Scarlets, Ratuva signe deux ans avec Brive. Le joueur avait déjà joué en France à Bordeaux-Bègles et a participé à la dernière Coupe du Monde au Japon.