Le Tournoi cet automne, Collazo répond à Webb... Les 5 infos de ce samedi

Vers un Tournoi des Six Nations en automne ?

Pendant un entretien avec les internautes du quotidien le Figaro, le président de la FFR Bernard Laporte a évoqué la possibilité d'avoir un Tournoi des Six Nations cet automne. Cette solution pourrait devenir bien réelle si les tests matchs de novembre sont annulés, pour le moment aucune décision n'ont été prise concernant cette hypothèse. Affaire à suivre..

Collazo prend la parole au sujet de Webb

ll y a une semaine, le demi de mêlée gallois avait taclé son ancien club, et plus particulièrement le staff et les dirigeants du RCT. Patrice Collazo a décidé de réagir et il ne mâche pas ses mots au sujet du Gallois.

Alexis Balès officialise son départ de La Rochelle

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est aujourd'hui officiel. Le demi de mêlée du Stade rochelais vient de signer un contrat de deux saisons à Toulouse. Il remplacera Sébastien Bézy qui lui prend la direction de Clermont.

Georges Domercq n'est plus

L'ancien arbitre international, Georges Domercq est décédé à l'âge de 90 ans. Il fait partie de cette première génération qui a eu accès au Tournoi et aux tests matchs dans les années 60 et le début des années 70.

Robert Bru est décédé

Entraîneur au début des années 1980 et ensuite directeur sportif du Stade Toulousain, Robert Bru est décédé à l'âge de 89 ans. Il était considéré chez les rouge et noir comme l'un des pionniers de cette "méthode" à la Toulousaine. On se souvient aussi qu'il était le mentor de ce duo iconique Villepreux-Skrela...