Le Top 14 et la Pro D2 en suspens, Dupont out 6 semaines... Voici les 5 infos de ce mardi

Top 14 et Pro D2 : l'hypothése du report

Après les mesures prises par le gouvernement, concernant l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, le Top 14 et la Pro D2 restent en suspens concernant la suite des championnats. Matches à huis clos, report des rencontres, ou encore arrêt des championnats, les président de chaque club devront décider de la suite avec la Ligue Nationale de Rugby. Certains d'entre eux ont d'ores et déjà pris position pour la suite. Les billetieres de nombreux clubs ont été suspendues en attendant de connaître la suite des événements.

Aucun match de la France ce week-end

Le match entre le XV de France et l'Irlande pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations masculins a d'ores et déjà été reporté en raison du coronavirus et des dangers sanitaires. Et désormais, les Féminines ainsi que les mois de 20 ans ne joueront pas non plus leurs rencontres ce week-end. Les deux rencontres sont reportés à une date ultérieure. En revanche, les matches entre le pays de Galles et l'Écosse sont pour le moment maintenus dans les conditions d'origine pour cette dernière journée de Tournoi des 6 Nations Féminins et - 20 ans.

Dupont absent six semaines

Le prodige français a été touché à une épaule à la fin du match contre l'Écosse et le verdict est désormais tombé. Antoine Dupont manquera les six prochaines semaines de championnat, en raison d'une traumatisme accromio-claviculaire de l'épaule gauche. Le demi-de-mêlée sera absent avec le Stade Toulousain jusqu'à mi-avril et devrait rater le rendez-vous important contre l'Ulster en Champions Cup. Un nouveau coup dur pour le joueur après ses douleurs au dos et pour le club Rouge et Noir pour la suite de la saison.

Les équipes italiennes ne joueront pas en Pro 14

En Pro 14, les 14ème et 15ème journées de championnats seront impactés. Les équipes italiennes devaient disputer une rencontre de championnat ce week-end et le week-end d'après. Mais finalement, les matches des Zèbres et de Trévise ne se joueront pour la 14ème journée. Ainsi que les matches pour la 15ème journée.

La date de Soyaux-Angoulême - Nevers connue

Initialement prévue le 1er mars, la rencontre entre Soyaux-Angoulême et Nevers n'avait pas eu lieu en raison des conditions climatiques et de la sécurité qui ne pouvait pas être assurée dans le stade. Le club charentais l'a annoncé dans un communiqué, le match entre ces deux équipes se jouera le 20 mars au Stade Chanzy.

Par Bastien Rodrigues