Le Top 14 de retour, le circuit Sevens qui commence à Dubaï... Votre programme TV du week-end

LE DUBAI SEVENS EN DIRECT SUR RUGBY+ ET CANAL+ DÉCALÉ

Deux semaines après l’étape finale du Supersevens, le rugby à VII fait déjà son retour sur les antennes de Canal+ avec le Dubai Sevens. Cette 1re étape des World Rugby Series sera diffusée en direct et en intégralité vendredi et samedi. Prise d’antenne dès 5 h 45 sur Rugby+ puis bascule sur Canal+ Décalé en début d’après-midi. Nicolas Dupin de Beyssat sera accompagné de Fanny Horta et de Samuel Alerte aux commentaires.

Vendredi 26 novembre

RUGBY À VII

6h10 : France (F) / Espagne (F) sur Rugby + 257

8h22 : Fidji (H) / France (H) sur Rugby + 257

9h12 : France (F) / Brésil (F) sur Rugby + 257

11h30 : Australie (H) / France (H) sur Rugby + 257

12h46 : France (F) / États-Unis (F) sur Rugby + 257

14h20 : Sevens Séries H et F sur Canal + Décalé

15h35 : Canada (H) / France (H) sur Canal + Décalé

16h05 : Sevens Séries H et F sur Canal + Décalé

RUGBY À XV

19h20 : Pro D2 - Bayonne / Carcassonne sur Rugby+ 253

19h20 : Pro D2 - Colomiers - Vannes sur Rugby+254

19h20 : Pro D2 - Grenoble / Narbonne sur Rugby+255

19h20 : Pro D2 - Provence Rugby / Montauban sur Rugby+256

19h20 : Pro D2 - Aurillac / Rouen sur Rugby+ 257

19h20 : Pro D2 - Nevers / Bourg-en-Bresse sur Rugby+ 258

20h45 : Pro D2 - Agen / Oyonnax sur Canal+ Sport

Samedi 27 novembre

RUGBY À VII

6h00 : Sevens Séries F (poules) sur Rugby+257

7h28 : Quarts de finale (H) sur Rugby+257

9h23 : France (F) / Australie (F) sur Rugby+257

11h18 : Demi-finales (H) sur Rugby+257

12h02 : Matchs de classement (H) sur Rugby+257

12h51 : Match de classement (F) sur Rugby+257

15h07 : Petite finale (F) sur Canal+Décalé

15h29 : Petite finale (H) sur Canal+Décalé

15h56 : Finale (F) sur Canal+Décalé

16h26 : Finale (H) sur Canal+Décalé

RUGBY À XV

12h05 : Rugby Magazine sur France 3 Occitanie

14h40 : Super samedi rugby sur Canal +

14h50 : Multirugby sur Canal +

14h50 : Biarritz / Stade français sur Rugby + 253

14h50 : Montpellier / Castres sur Rugby + 254

14h50 : La Rochelle / Pau sur Rugby + 255

14h50 : Perpignan / Clermont sur Rugby + 256

16h50 : Toulon / Lyon sur Canal +

18h00 : Luxembourg / République tchèque sur Rugby Europe TV

18h15 : Barbarians (F) / Afrique du Sud (F) sur World Rugby TV

19h00 : Canal + Sports Club sur Canal +

20h15 : Tout le sport sur France 3

20h15 : Canal Rugby Club 1ère partie sur Canal +

21h00 : Avant-match Top 14 sur Canal +

21h05 : Toulouse / Brive sur Canal +

23h : Canal Rugby Club le débrief sur Canal +

Dimanche 28 novembre

RUGBY À XV

20h05 : Stade 2 sur France 3

20h25 : Canal Rugby Club 1ère partie sur Canal+

21h00 : Avant-match Top 14 sur Canal+

21h05 : Racing 92 / Bordeaux-Bègles sur Canal+

23h00 : Canal Rugby Club le débrief sur Canal +