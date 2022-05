Le Tonga avec un Wallaby et des All Blacks, Germain vers Biarritz... Les cinq infos de ce vendredi

Mondial : le Tonga avec du lourd pour les qualifications

Israel Folau, l'ancienne star controversée des Wallabies, va effectuer son retour au niveau international après avoir été retenu vendredi dans l'équipe du Tonga pour les qualifications de la Coupe du monde de rugby à XV, trois ans après son renvoi de la sélection d'Australie.

Les anciens All Blacks Charles Piutau et Malakai Fekitoa ont également été inclus dans le groupe du Tonga, suite à des changements dans les règles d'éligibilité de World Rugby.

Le Toulousain Germain vers Biarritz

Selon nos informations, Tolouse est actuellement en pourparlers avec le Biarritz olympique (qui évoluera la saison prochaine en Pro D2) pour lui prêter son numéro neuf Baptiste Germain, pour une durée d’un an. Pour rappel, le Stade toulousain avait déjà prêté Martin Page-Relo à Carcassonne la saison passée. Il avait disputé 19 rencontres.

Décès de Meafua : les analyses confirment la présence d'alcool et de cocaïne

Le troisième ligne de Montauban Kelly Meafua est décédé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai, après une chute du Pont-Vieux, en centre-ville de Montauban. Selon les analyses toxicologiques auxquelles ont eu accès nos confrères de La Dépêche, le Montalbanais avait un taux de 2,34 gr d'alcool dans le sang au moment de son décès. De plus, les images de vidéosurveillance confirment que le geste de Kelly Meafua était bien volontaire, "un défi" sur sa capacité à sauter d'un pont, comme l'indique le procureur de Montauban, toujours dans les colonnes de La Dépêche.

Goutard s'engage avec l'Usap

Boris Goutard sort d'une saison pleine avec le RC narbonnais, malgré la relégation du club. L'arrière de 23 ans, qui a disputé 20 rencontres, suscitait de l'intérêt auprès de clubs de Pro D2 et de Top 14. L'Usap, ce vendredi, a officialisé l'arrivée de Goutard dans son effectif pour les deux prochaines saisons.

L'ancien international Jean Carrère nous a quittés

Jean Carrère nous a quittés. À 92 ans, il était l’un des plus anciens internationaux vivants, il est parti brusquement, apparemment sans souffrance. Ce Catalan de naissance avait été un magnifique troisième ligne, huit fois international entre 1956 et 1960. Il aurait mérité d’avoir davantage de sélections, mais il avait renoncé de lui-même au maillot bleu. Ancien joueur de Vichy et du RCT, il fut aussi le mentor de Jo Maso à Toulon, Perpignan et Narbonne.