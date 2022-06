Le tirage au sort des Coupes d'Europe, la composition des Bleuets... Les 5 infos de ce mardi !

Les jeux sont faits. Les 8 clubs français engagés en Champions Cup connaissent leurs adversaires. Au programme, Toulouse retrouvera le Munster, le Racing affrontera les Harlequins et le Leinster, et pour cette première édition avec les franchises sud-africaines, Bordeaux-Bègles bataillera face aux Sharks de Durban, Lyon face aux Blue Bulls, et Clermont face aux Stormers.

En Challenge Cup, les 6 autres clubs du Top 14 connaissent également leur sort. La Section paloise et le Stade français se rendront chacun en Afrique du Sud pour y affronter les Cheetahs et les Lions. Bayonne hérite de deux poids lourds de la compétition avec les Scarlets et les Wasps. Toulon, comme prévu, affrontera des adversaires abordables : Bath et les Zebre de Parme sont au programme des Varois.

Après leur revanche éclatante face à l'Irlande (42-21) dans le cadre des Summer Series, les Bleuets remettent le couvert ce mercredi (17h) face à l'Angleterre. Avec une ligne de trois-quarts à fort accent bordelais (Garcia, Massé, Depoortère, Bielle-Biarrey), les Espoirs français chercheront une deuxième victoire dans ce tournoi.

Énorme perte pour l'Irlande. Le capitaine du XV du Trèfle Iain Henderson ne verra pas la Nouvelle-Zélande. En raison d'une blessure au genou survenue ce samedi, le deuxième ligne de l'Ulster doit rentrer au pays et déclare forfait pour la tournée face aux All Blacks.

À l'inverse de l'Irlande, rien à déclarer pour l'Afrique du Sud. Pour leur premier face au pays de Galles, samedi 2 juillet, les Springboks alignent une équipe très compétitive. Eben Etzebeth et Cheslin Kolbe sont titulaires, Damian de Allende et Lukhanyo Am forment la paire de centres, Faf de Klerk assurera la poste de demi de mêlée.