Le SuperSevens 2021 annulé, Gosper quitte World Rugby... Les 5 infos de ce mercredi

Pas de Supersevens en février 2021

Alors que le tournoi de rugby à 7 mettant en lice notamment toutes les équipes de Top 14 avait connu un franc succès en février dernier, l'In Extenso SuperSevens n'aura pas lieu en 2021. Une décision prise à cause de la compléxité d'un calendrier sans cesse chamboulé à cause de la pandémie de Covid-19. La LNR mentionne également des "incertitudes relatives aux jauges autorisées à Paris La Défense Arena au cours des prochains mois". Alors que l'édition 2021 devait se dérouler le 27 février, la LNR planche désormais sur la prochaine édition qui devrait connaître sa première étape en août 2021.

La Racing 92 prolonge Joseph

La Racing 92 a annoncé ce mercredi la prolongation d'un des ses jeunes protégés : le troisième ligne Jordan Joseph. Le champion du monde des moins de 20 ans portera toujours les couleurs ciel et blanc la saison prochaine même si la durée de cette prolongation n'a pas été précisée. Agé d'à peine 20 ans, le joueur s'est déjà fait un nom par son explositivé et sa puissance. Cette saison, Joseph a joué cinq matchs, a été titularisé à quatre reprises et a inscrit un essai, c'était face à Toulouse.

Gosper va quitter World Rugby

En poste depuis plus de neuf ans au sein de World Rugby en tant que chef exécutif, l'Australien Brett Gosper va quitter son poste au début de l'année 2020 comme l'a annoncé l'instance du rugby mondial via un communiqué. L'homme de 61 ans, passé par la France et le Racing Club de France (Racing 92) entre 1981 et 1990, va prendre en charge la NFL en Europe ainsi qu'au Royaume-Uni. Alors que Bill Beaumont a rendu hommage à "un collègue formidable", c'est Alan Gilpin, qui avait été le directeur de la Coupe 2019, qui assurera l'intérim. Un remplaçant sera nommé par la suite.

Le Racing 92 et Provence Rugby, bons éléves en terme de "Jiff"

La LNR a communiqué le classement de "Jiff", "joueurs issus des filières de formation" en Top 14 et en Pro D2. Alors que la régle est de minimum 16 "Jiff", des clubs comme Bayonne (13,88) et Bordeaux-Bègles (15,87) sont en retard. En Top 14, le bon éléve est le Racing 92 avec 20,37 "Jiff", suivent Toulouse, Lyon ou encore Pau. En Pro D2, Provence Rugby est très bien loti avec 21,10 "Jiff" en moyenne alignés depuis le début de la saison. Valence Romans, Soyaux-Angoulême et Rouen sont légérement en retard avec un peu plus de 15 "Jiff" chacuns.

Un retour du public dans les stades envisageable

Alors que la pandémie de Covid-19 commence petit à petit à reperdre du terrain dans le pays, le Premier Ministre Jean Castex a indiqué sur BFM TV qu'un retour du public dans les stades pourrait être envisagé après le 15 décembre, date à laquelle devrait se terminer le confinement si les conditions sanitaires le permettent. Le sujet "est en cours de discussion" a affirmé le Premier Ministre. Pourtant, Emmanuel Macron ,lors de sa dernière allocution, avait précisé que cela ne pourrait pas être le cas avant la fin de l'année. Comparé aux jauges connues auparavant, les prochaines devraient être proportionnelles à la capacité du stade en question. Une jauge de 25% serait la principale piste selon la ministre des Sports Roxana Maracineanu.