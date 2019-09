Vous voulez que je vous raconte ma première fois ? N’y voyez là aucun sous-entendu. Simplement, ce mois de septembre est spécial pour moi. Pour la première fois de ma vie, je n’effectue pas ma rentrée à l’école. Le diplôme dans la poche, les cahiers au fond du placard et des souvenirs de soirées étudiantes plein la tête… Place au monde professionnel. L’heure de prouver que je ne suis plus un simple "jeun’s", que je suis capable de performer, de me démarquer et d’offrir du contenu sympa. Vous vous reconnaissez sans doute, ou bien vous pensez à vos enfants ou petits-enfants qui plongent dans le grand bain, eux aussi.

Pas le temps de discuter avec toute la rédac’, jour de rentrée signifie du pain sur la planche. Il faut trouver de nouvelles idées pour faire vivre la Coupe du monde du mieux possible. Pas n’importe lesquelles. Celles qui vont vous accompagner tout au long de l’épopée japonaise. Il faut donc qu’elles soient à la hauteur. Alors forcément les propositions fusent, chacun voulant mettre ses arguments en avant. La période le permet : des articles à gogo, des montages vidéos, des podcasts mais aussi des paris sportifs… Comme il est de coutume de dire, à la rentrée, "le groupe vit bien".

Le Mondial d’un côté… le Top 14 de l’autre

C’est mon deuxième stage au Midol. Cette fois-ci, grand évènement oblige, nous sommes plus nombreux que d’habitude. Tous venus d’horizons différents mais une passion qui nous rassemble : le rugby. Moi, je suis tombé dedans quand j’avais cinq ans… Et soyons sérieux, vous comme nous, amateurs de ce sport, nous attendons le 20 septembre avec impatience. Que rêver de mieux qu’un Mondial en guise de rentrée ? De notre côté en tout cas, c’est l’extase. Les analyses vont bon train et les débats sur la composition à venir du XV de France aussi… Raka ou Huget ? Ntamack ou Lopez ? Le Roux légitime ? Toujours en restant à l’affût de la moindre info provenant du pays du soleil levant.

Personnellement, en tant qu’Agenais, forcément, ça me change. Bien loin me semble le chambrage qui envoie le SUA directement en Pro D2. Tout le monde ne parle que d’une chose : le Mondial. Mais je n’oublie pas mon cher petit Top 14 pour autant, celui qui m’a permis d’assister à un grand Castres-Bordeaux samedi dernier. Bon, il y a une Coupe du monde qui arrive, et comme cela me plaît d’interagir avec toi lecteur, une question me vient en tête. Quelle est la meilleure côte que tu peux me proposer pour ce Mondial ? Celle du triplé de Slimani contre l’Argentine est pas mal. Parole de stagiaire.