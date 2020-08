Le staff des Bleus va faire sa rentrée, Ibanez calme le jeu... Les 5 infos de ce lundi ☕

Le staff du XV de France s'apprête à reprendre du service

Alors que la guerre entre la FFR et la LNR vient de commencer au sujet des tests d'automne. Le staff des Bleus se prépare à reprendre du service, c'est Raphaël Ibanez lui-même qui a délivré cette information via son compte Twitter. À partir du 24 jusqu'au 26 août prochain Fabien Galthié et son staff vont se rendre dans les Landes pour "s’entraîner à entraîner" avec les académies jeunes d'Occitanie.

Ibanez s'exprime sur la guerre entre la FFR et la LNR

Il vient seulement de rejoindre depuis quelques jours Twitter, le manager des Bleus et cependant très actif sur le réseau social. Il a lancé un appel à la discussion dans la guerre que se livre la FFR et la LNR quant au calendrier international de l'automne prochain.

Carter ne jouera pas avec les Blues

Son retour était attendu, malheureusement, il n'aura pas lieu. L'ancien ouvreur des Blacks ne jouera pas en faveur des Blues dans le Super Rugby Aotearoa. Le double champion du monde a communiqué sur les réseaux sociaux. "Pour être honnête, je ne m'attendais pas à jouer, sauf si Beauden Barrett ou Otere Black se blessait. Les deux sont en grande forme ces derniers mois et je suis juste content de les accompagner et d'aider l'équipe comme je le peux".

James Ryan absent trois mois

Le Leinster et le XV du Trèfle vont devoir se passer du seconde ligne pendant une longue période. Âgé de 24 ans, le joueur irlandais manquera le match contre les Bleus le 31 octobre, ainsi que la reprise du Pro 14.

Germain pourrait ne pas jouer le début du championnat

On retrouve dans nos colonnes, le portrait de Gaëtan Germain, le Bayonnais a annoncé qu'il n'est pas sûr de pouvoir jouer les premières journées de la saison 2020-2021. "Je me suis fait une déchirure au mollet la semaine dernière et je suis loin d’être sûr d’être remis à temps", affirme le joueur.