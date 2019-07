Le squad des Blacks dévoilé, Crotty et Barrett blessés pour la finale... Les 5 infos de ce mardi

Le squad des Blacks dévoilé

Pour préparer les deux premiers tests face à l'Argentine et l'Afrique du Sud, les Blacks ont appelé un groupe élargi. ll y aura quatre nouveaux dans cette armada. Luke Jacobson, Josh Ioane, Braydon Ennor et Sevu Reece.

"C'est vraiment excitant de rassembler l'équipe. Nous avons tous hâte de commencer à travailler pour atteindre les objectifs de cette année. Nous allons essayer de faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, c'est-à-dire gagner trois Coupes du Monde de Rugby d'affilée. Ce ne sera pas une mince à faire. Nous allons devoir être avides de succès et nous allons devoir travailler très dur et intelligemment pour y parvenir", a déclaré Steve Hansen.

Crotty et Barrett privés de la finale de Super Rugby

Les deux joueurs des Crusaders, Ryan Crotty et Scott Barrett se sont blessés en demi-finale contre les Hurricanes. Crotty souffre d'une fracture du pouce et Barrett d'une fracture de l'index. Un véritable coup dur pour les Crusaders qui affrontent les Jaguares samedi matin à 9h30.

Pierre-Yves Revol n'est pas tendre avec Urios

Pierre-Yves Revol a accodé une interview pour le site officiel du Castres Olympique. Dans cette dernière il tacle le comportement d'Urios sur la fin de son contrat avec le CO. Il explique, "Tout le monde a constaté que Christophe Urios a beaucoup parlé de lui au cours de la saison dernière, mais sans doute trop d’ailleurs. Mais l’échec de la dernière saison n’efface pas la formidable épopée de 2018 et un bilan positif. Maintenant, ce qui m’intéresse, c’est de parler de l’avenir. "

Une nouvelle année avec 12 remplacements en Pro D2 et Top 14 ?

L'année qui vient de s'écouler en Top 14 et en Pro D2 voyait une nouvelle formule voir le jour avec les remplacements. Les clubs avaient l'autorisation, en plus des huit habituels, de changer quatre joueurs blessés, au court d'une rencontre, par des joueurs sortis qui étaient sur la pelouse auparavant.

Pour que cette règle soit reconduite il faut que World Rugby l'accepte une nouvelle fois pour la saison à venir.

James Graham fera don de son cerveau à sa mort

Le treiziste anglais James Graham a annoncé vouloir faire don de son cerveau à sa mort afin d'aider la science à avancer sur les commotions cérébrales. "J’ai envoyé mes papiers mercredi alors je suppose que quand je mourrai, mon cerveau et ma moelle épinière, si je suis à Sydney, iront à l’Université de Sydney pour qu’ils examinent, et, espérons-le, des avancées pourront être faites." Une démarche qui fait suite à deux autres anciens joueurs qui ont fait don de leurs cerveaux à leur mort, Peter Sterling et Mark Carroll. Les recherches sur ces derniers ont démontré une maladie commune aux deux joueurs.