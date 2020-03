Le rugby fait de la résistance

Football

En France de nombreuse mesures ont été prises avec la ligue 1 à huis clos, mais aussi la Coupe de la Ligue est reportée. En Europe, la Série A et Liga sont suspendue. En ce qui concerne les coupes d'Europe elles seront possiblement reportés tout comme l'Euro 2020 qui pourrait se jouer en 2021. Certains clubs sont actuellement mis en quarantaine (Real Madrid, Arsenal, l'Inter et la Juventus).

Basket

Tremblement nuit derniers dans le championnat américain, la NBA est suspendue jusqu'à nouvel ordre. La durée de la suspension n'a pas encore été déterminée.





La Ligue nationale de basket française, réunie jeudi après-midi en comité directeur, a décidé le report des matches de Jeep Elite et de Pro B jusqu'au 31 mars La Ligue nationale de basket française, réunie jeudi après-midi en comité directeur, a décidé le report des matches de Jeep Elite et de Pro B jusqu'au 31 mars

Tennis

Six semaines d'arrêt pour le tournoi ATP qui reprendra le 27 avril. La tournée américaine qui devait avoir lieu au mois de mars (Indian Wells et Miami) pourrait être reportée en octobre, mais aucune décision n'a encore été prise. (toutes ses compétitions concernent le circuit ATP et WTA).

Handball

Le Final Four de la coupe de la ligue est annulé ce week-end, deux joueurs de Chamberry sont confinés.