Le rugby amateur autorisé à reprendre, plusieurs joueurs argentins suspendus... Les 5 infos de mardi

Le rugby amateur reprend

Le rugby amateur est autorisé à reprendre le chemin de l'entraînement. C'est ce qu'a annoncé la Fédération Française de Rugby, après avoir passé un accord avec le Ministère des Sports. "La pratique du rugby sans contact peut reprendre dès maintenant, pour l’ensemble des licenciés, y compris les adultes." Cette reprise sera adaptée et sans contacts comme le précise la lettre ouverte de la FFR : "les Clubs proposant des pratiques sportives alternatives de plein air, fondées sur le strict respect d’une distanciation physique de 2 mètres entre les pratiquants et l’absence totale de contact, sont bien sûr en capacité d’accueillir leurs licenciés."

Trois joueurs suspendus par la Fédération argentine

Le capitaine des Pumas Pablo Matera ainsi que deux de ses coéquipiers Guido Petti et Santiago Socino ont été suspendus à titre conservatoire pour des "propos discriminatoires et xénophobes". Des propos publiés sur les réseaux entre 2011 et 2013 qui pourrait coûter cher aux trois joueurs. Pablo Matera s'est vu immédiatement retiré son brassard de capitaine. La fédération argentine dans un communiqué a déclaré : "L'Union argentine de rugby rejette avec force les propos discriminatoires et xénophobes publiés par des membres de l'équipe des Pumas sur les réseaux sociaux"

Le Stade Français et l'Union Bordeaux Bègles convoquent Matera et Petti

Suite à ces propos, les clubs de Pablo Matera et de Guido Petti, à savoir le Stade Français et l'Union Bordeaux-Bègles, n'ont pas tardé à réagir. Par des communiqués, ils ont indiqué que les joueurs allés être convoqués dès leur retour dans les clubs. Le Stade Français a annoncé : "Le club du Stade Français Paris tient à marquer sa totale opposition avec ces propos et commentaires inacceptables". L'UBB s'est aussi exprimé : "Le club a pris connaissance de la diffusion de tweets postés en 2012 par notre joueur Guido Petti. Les propos tenus sont complètement contraires aux valeurs prônées par l’Union Bordeaux Bègles, qui s’est construite dans le respect et la multiculturalité, et nous les condamnons fermement". Les propos ont aussi fait réagir le manager de Bordeaux Christophe Urios lors de la conférence de presse de mardi : "J'ai pris connaissance de cette affaire ce matin et je suis abasourdi. Je n'ai pas grand-chose à faire de plus. J'ai besoin de réfléchir et je dois avoir une réunion avec le président car cette affaire doit être traitée au niveau du club. Mais tout ceci nous préoccupe, évidemment. Il est sûr que ça touche à l'image du club".

Sanchez nouveau capitaine des Pumas

Autre conséquence des propos de Pablo Matera, le troisième ligne argentin s'est vu retirer sans attendre le capitanat de l'équipe nationale argentine. le staff technique des Pumas a décidé de donner cette responsabilité à un coéquipier de club de Matera, à savoir le demi d'ouverture Nicolas Sanchez. L'ouvreur du Stade Français est un des leaders de l'équipe de Mario Ledesma. Il a d'ailleurs inscrit tous les points de l'Argentine depuis le début du Rugby Championship.

L'Écosse face à l'Afrique du Sud en novembre 2021

Hier en fin d'après-midi, l'Écosse a annoncé les dates et les adversaires de ses tests de novembre 2021. Une nouvelle fois, le XV du Chardon va faire face à deux des meilleurs équipes du monde à savoir les Champions du monde en titre l'Afrique du Sud ainsi que l'Australie. La troisième rencontre reste encore à définir. Les matchs sont programmés les 6, 13 et 20 novembre 2021 à Murrayfield.