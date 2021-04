"Le rugby à VII n’a jamais été la priorité […] c’est notre combat à nous"... Le Top des déclas

''Le rugby à VII n’a jamais été la priorité […] c’est notre combat à nous''

La figure du rugby à VII français Terry Bouhraoua est revenue sur sa carrière internationale, alors que les JO de Tokyo représentent son dernier défi en équipe de France. "J’étais à 10 000 lieux de penser que ma carrière serait aussi belle et aussi longue. Même si ça n’a pas toujours été facile. Le rugby à VII n’a jamais été la priorité, on a toujours eu ce sentiment d’être un peu le parent pauvre. C’est peut-être aussi ce qui nous à donné la « niaque » par moments pour aller chercher des choses pour nous-même", a déclaré l’actuel recordman de points marqués avec la France sur le circuit mondial (1173 points).

Il a ajouté : "Au fur et à mesure, on arrive à s’incruster un peu de force dans le paysage du rugby français. C’est notre combat à nous, notre plaisir de vouloir exister, parce que si on parle de performance sportive, on est sur une discipline de très haut niveau. C’est surtout ça qu’on revendique." Son interview est à retrouver en intégralité sur notre site.

''On a envoyé un message''

Ces derniers jours, plusieurs critiques se sont abattues sur le Stade Français suite au départ de Gaël Fickou. Le club de la capitale a répondu sur le terrain, en dominant Pau (46-32). Et Gonzalo Quesada y est allé de sa déclaration. "On sait où on va. On sait comme on travaille. Le monde extérieur nous juge, prend position. Il y a plusieurs fois, avant le match contre Pau, où nous avons été surpris d'être cités par telle ou telle personne du monde du rugby. On l'a moyennement vécu et, à ceux qui pensaient que le Stade Français avait oublié comment jouer au rugby, on a envoyé un message.", a martelé l’entraîneur parisien.

''C'est terrible quand tu vois ton pote par terre''

Le succès du Stade Toulousain sur le Racing 92 (samedi) a été marqué par la blessure de Yoann Huget. Lorsque l’ailier international s’écroule sur la pelouse d’Ernest-Wallon, médecins, joueurs et entraîneurs se précipitent à ses côtés. Parmi eux, Maxime Médard. Ce dernier s’est montré affecté par la situation de son camarade de jeu : "Quand tu arrives sur la fin, la blessure devient une hantise. On en est tous deux conscients. Nous avons passé des années ensemble à batailler avec le Stade et avec le XV de France.... C'est terrible quand tu vois ton pote par terre. C'est compliqué."

Yoann Huget avait annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière dès la fin de l’exercice 2020-2021. Il pourrait donc arrêter de fouler les pelouses de Top 14 plus tôt que prévu.

''Contre l’Angleterre, on n’a pas le droit à l’erreur''

Un crunch musclé… mais un revers pour les Bleues. Le XV de France féminin s’est de nouveau incliné face aux Anglaises. Au sortir de la finale du Tournoi des 6 nations, remportée par les tenantes du titre, la capitaine tricolore Gaëlle Hermet a émis quelques regrets. “Il y a des aspects satisfaisants dans ce match, mais il y en a également des moins bons qui ne font pas basculer la rencontre de notre côté. Contre l’Angleterre, on n’a pas le droit à l’erreur, elles se nourrissent de ça. Il faut vraiment qu’on travaille là-dessus si on veut tendre vers des performances de haut niveau face à cette équipe.”

Les Bleues auront l’occasion de gommer ces petites erreurs contre ce même XV de la Rose vendredi (Villeneuve d'Ascq), lors d’un match amical.

''Nous avons donné le match''

Le capitaine clermontois Arthur Iturria était amer après la défaite des siens sur la pelouse du LOU (41-30) : "Nous sommes des enfants. Si nous sommes un minimum concentrés, nous devons le gagner. J’ai le sentiment que nous avons donné le match. Il y a beaucoup d’erreurs individuelles. Le troisième ligne de l’ASM a également exhorté ses partenaires à rester focalisés sur les échéances à venir. Il faut que tout le monde se re-concentre. C’est loin d’être fini ! Nous allons jouer les plus gros matchs, contre des concurrents directs. Il faut remettre les pieds sur terre."

''Après les Jeux, je suis libre et disponible pour un nouveau projet''

Si son aventure avec l’équipe de France à VII prendra fin après les prochains Jeux Olympiques, Terry Bouhraoua ne ferme pas la porte à un nouveau défi. "Je considère que quand on a la possibilité d’être en forme olympique à mon âge, on peut prétendre à plus. J’ai encore les jambes, le mental et surtout encore du cœur à donner. Après les Jeux, je suis libre et disponible pour un nouveau projet. Que ce soit en France ou à l’étranger." En tant que demi de mêlée ou en tant qu’arrière, en Top 14 ou en Pro D2, Terry Bouhraoua n’en a semble-t-il pas encore fini avec le rugby de haut niveau.