Le Roux blanchi, deux forfaits pour les Bleus... Voici les 5 infos de ce mardi

Le Roux pourra jouer l'Irlance

Raphael Ibañez l'a annoncé sur Twitter, Bernard Le Roux ne sera pas sanctionné par la commission de discipline du Comité des 6 Nations et pourra affronter l'Irlande ce week-end. Le joueur de Racing 92 était cité pour un possible jeu déloyal au niveau de la tête d'un joueur gallois ce samedi au Stade de France.

Jelonch appelé en renfort avec les Bleus...

C'est son club du Castres Olympique qui l'a annoncé sur ses réseaux sociaux: Anthony Jelonch rejoint Marcoussis pour préparer la dernière journée du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande. Selon nos informations, il remplace numériquement le Toulousain Selevasio Tolofua, forfait.

Jelonch, qui quittera justement le CO à la fin de la saison pour rejoindre Toulouse (contrat jusqu'en 2024), n'a plus connu de sélection depuis l'automne 2017, lorsque le sélectionneur Guy Novès l'avait placé à deux reprises sur le banc des remplaçants pour affronter la Nouvelle-Zélande puis l'Afrique du sud.

...Jalibert aussi après le forfait de Thomas

Blessé aux ischio-jambiers, l'ailier Teddy Thomas est contraint de renoncer à affronter l'Irlande samedi. Il est remplacé dans les 31 joueurs de la liste par l'ouvreur de l'Union Bordeaux-Bègles Matthieu Jalibert (21 ans ; 5 sélections). Initialement retenu, il avait dû renoncer sur blessure. Il fait donc son retour à Marcoussis.

Maitland exclu du groupe écossais

L'ailier Sean Maitland a été exclu du groupe de l'Écosse avant le match du Tournoi des 6 Nations 2020 contre le pays de Galles samedi, ayant fait partie des joueurs dont l'entorse au protocole contre le Covid a conduit à l'annulation du match des Barbarians contre l'Angleterre.

6 Nations - Sean Maitland (Écosse) face à l'IrlandeIcon Sport

Trois rencontres du Pro D2 avancées

A l'instar du match entre Pau et La Rochelle dimanche, trois rencontres de Pro D2 ont d'ores et déjà été avancées pour les jours ou semaines à venir en raison du couvre-feu instauré par le gouvernement.

Ainsi, le match entre Montauban et Soyaux-Angoulême, comptant pour la 8e journée et programmé initialement ce vendredi à 19h, est avancé d'une heure (18h). Ce sera la même chose pour Montauban-Nevers et Oyonnax-Rouen, comptant pour la 9e journée la semaine suivante : initialement prévus à 19h le vendredi 6 novembre, les coups d'envoi seront donnés à 18h.