Le retour de Vakatawa et Russell, Bourgeais quitte Agen et Healy prolonge... Les 5 infos à retenir

Vakatawa de retour face à l'Angleterre ?

L'international français, Virimi Vakatawa, blessé au genou gauche après avoir subi un plaquage face à Bordeaux-Bègles le 23 janvier dernier, vient de reprendre l'entraînement normalement cette semaine. Il sera probablement aligné pour le déplacement de Racing 92 sur la pelouse du stade Mayol à Toulon. Si les entraînements se passent bien il devrait aussi faire son retour avec le XV de France pour la 4e journée du Tournoi des 6 Nations, face à l'Angleterre, à Twickenhan.

Russell de retour au Racing

Le demi d'ouverture international de l'Écosse, Finn Russell, a été libéré par sa sélection pour retrouver son club, le Racing 92. En déplacement à Toulon, les Racingmen pourront donc compter sur l'ouvreur écossais pour cette rencontre de la 18e journée de Top 14.

Bourgeais quitte Agen

Le vice-président du SU Agen, Stéphane Bourgeais, a fait part de sa volonté de quitter ses fonctions à la fin de la saison. Annoncé dans un communiqué par le club lui même, arrivé trois ans auparavant, Stéphane Bourgeais a fait part à son président Jean-François Fonteneau qu'il quittait ses fonctions pour "s'engager dans de nouveaux projets et se recentrer sur le développement du Groupe SBSR". Le vice-président s'en ira à la fin de la saison sportive.

Healy prolonge

Cian Healy, pilier gauche et joueur le plus capé de l'effectif irlandais acutel avec pas moins de 107 sélections à son actif, vient de prolonger son contrat d'une année supplémentaire avec le Leinster. Il continuera donc de porter les couleurs de la province jusqu'en 2022. À 33 ans, il détient le record de sélections pour un pilier en Irlande et il est le 5e joueur le plus capé de l'histoire du rugby irlandais, derrière Brian O'Driscoll (133), Ronan O'Gara (128), Rory Best (124), et Paul O'Connell (108).

Marchand au Lou Rugby

Dans les prochaines semaines, l'équipe lyonnaise du Lou devrait enregistrer l'arrivée du talonneur du Stade toulousain Guillaume Marchand. Prêté par le club de la ville rose, il restera à Lyon pour les deux prochaines saisons. Dans le groupe pro toulousain depuis la saison 2018 - 2019, le jeune joueur de 22 ans va être prêté au Lou Rugby.