Le remplaçant de Brunel connu avant le Japon, Tekori absent dimanche ?... Les 5 infos de ce mercredi

Laporte devrait annoncer le remplaçant de Brunel avant la Coupe du monde

"On a finalement convenu qu'il fallait basculer rapidement sur la Coupe du monde 2023 en France", a lancé Bernard Laporte. Jacques Brunel ira jusqu'au bout de son mandat qui se termine en 2020. Le président de la FFR a clairement expliqué être "allé rencontrer les cinq meilleurs entraîneurs au monde pour leur proposer le poste". Un étranger serait donc une possibilité malgré de vives critiques en France.

Les féminines au GGL de Montpellier

Les féminines de Montpellier vont avoir la chance de jouer sur le terrain d'honneur pour recevoir Blagnac. Le choc de l'élite féminine entre les deux équipes aura lieu le 7 avril à 16h30. Après de beaux résultats internationaux avec l'équipe de France, ce match est la chance pour le rugby féminin de se mettre en avant.

La LNR et la FFR au soutient de Jean Baptiste Adilgé

Après avoir été victime d'injures homophobes, le président du BOPB a déposé plainte pour "injure publique envers un particulier en raison de son orientation sexuelle". C'est sans surprise que Serge Simon, vice président de la FFR et que la LNR ont apporté leur soutien au président du Biarritz Olympique.

"Une vidéo contenant des propos homophobes visant le BOPB et son président Jean-Baptiste Aldigé a circulé ce week-end sur les réseaux sociaux. La LNR soutient le club et son président et condamne fermement toute forme d’homophobie, à l’extrême opposé des valeurs que nous défendons dans le rugby." a expliqué la LNR.

Joe Tekori devrait être absent pour le quart de final face au Racing

Selon Ugo Mola, Joe Tekori ne devrait pas prendre part au Quart de final de Champions Cup face au Racing 92. Touché par un deuil familial le puissant deuxième ligne ne retrouvera ses coéquipiers qu'en fin de semaine.

Fin de saison pour Étienne Dussartre

On craignait le pire pour le trois-quart centre de Grenoble Etienne Dussartre. Les inquiétudes ont été confirmées. Le centre du FCG va être opéré du genou prochainement. Il ne reportera plus les couleurs de Grenoble puisque le joueur s'est engagé avec Soyaux Angoulême pour les deux prochaines saisons.