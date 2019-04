Le RCT stoppe la folle série de Toulouse, France 7 perd en finale... Les 5 infos du week-end

Le RCT stop la folle série de Toulouse

C'est donc Toulon qui a mis fin à l'incroyable série de 14 victoires de suite du Stade toulousain. Dans un match haché et rendu compliqué par les conditions climatiques, le RCT aura répondu présent avec une bonne prestation de Louis Carbonel. Un essai de Pietersen et un doublé de Fekitoa ne laisseront que des miettes aux hommes d'Ugo Mola.

Le match sera entaché d'une polémique sur le carton jaune de Josua Tuisova qui semblait mériter un rouge.

Montpellier continue de croire au top 6

Avec cette quatrième victoire de suite en Top 14, Montpellier se remet la tête à l'endroit pour la course à la qualification. Les joueurs de Vern Cotter se repositionnent à cinq points du sixième, l'Union Bordeaux-Bègles. Il reste cinq matches dont trois déplacements, au Racing 92, au Castres Olympique, et à Clermont. Une fin de championnat loin d'être évidente mais pas impossible avec la réception de Grenoble et du Stade Français.

Vannes en course pour la qualification

Sur ces cinq derniers matches, Vannes reprend du poil de la bête. Trois victoire à la maison contre Massy, Bourg-en-Bresse et Bayonne. Deux victoires à l'extérieur face à Biarritz et Montauban. Des succès qui permettent aux Bretons de coller à la cinquième place du classement, à seulement sept points du second, Brive. Avec encore trois matches à jouer dans le championnat de Pro D2, le classement au Top 6 est loin d'être définitif.

L'équipe de France à 7 perd en finale à Hong-Kong (21-7)

Un mois après sa seconde place à l'étape de Vancouver contre l'Afrique du Sud (19-12). L'équipe de France de rugby à 7 a récidivé ce dimanche, à l'occasion de la septième manche du circuit mondial à Hong-Kong. Les Bleus se sont inclinés logiquement (21-7) face aux Fidjiens. Les favoris de la compétition ont été trop fort pour les hommes de Jérôme Daret, qui ont fait face à une défense fidjienne trop dense. Ces deux finales en deux tournois laissent présager de bonnes perspectives pour la suite du circuit mondial. Les français se rendront pour la prochaine étape, le 13 et 14 avril, à Singapour et retrouveront dans leur poule, l'Argentine, l'Australie et l'équipe de Hong Kong.

Le Racing 92 à un cheveu de l'exploit à Clermont

Après leur défaite en quart de finale face à Toulouse en Champions Cup, les hommes de Laurent travers avaient fort à faire pour leur retour en Top 14. Face à des Clermontois, deuxième du championnat, les Racingmen ont frôlé la victoire dans les dernières secondes du match. La pénalité de Maxime Machenaud passera quelques centimètres à gauche du poteau. Le score final 31 - 31 est à l'image d'un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Ni Clermont ni le Racing ne méritaient de perdre cet après-midi là.