Le Racing sort vainqueur du match de gala face au Stade français pour les 130 ans du Brennus

C'était un véritable saut dans le passé qu'a mis en place l'association "Seine Event" en ce samedi 18 juin. Le but ? Honorer les 130 du Bouclier de Brennus et se replonger donc en 1892. Mission plus qu'accomplie. Au total, ce sont trois compagnies qui ont été conviées pour se rendre sur place avec des tenues de l'époque. La bonne humeur était bien évidemment au rendez-vous. "Au moins trois cents personnes étaient présentes, se réjouit Nicolas Mariotte, un des organisateurs. C'est un peu moins que ce que l'on attendait, mais la canicule a dû démotiver quelques personnes. C'était vraiment hyper enrichissant et intéressant."

Au-delà de l'attractivité de l'époque, il y avait malgré tout un petit duel sur la pelouse, pour l'anecdote. Le Racing 92 et le Stade français disputaient un match pour l'histoire, remporté par le club francilien ! Et il n'y avait pas seulement la partie de toucher à dix contre dix pour rafler la mise. Les U14 de chaque club, la section féminine et même les supporters pouvaient participer à la fête et aider les leurs à sortir vainqueurs. Finalement, c'est le Racing 92 qui bat le Stade français sur le score de 11-10 !

Pour le symbole, un Bouclier de Brennus, réalisé pour l'occasion par un artisan local, a été remis au coeur de l'après-midi. À noter que d'anciens joueurs professionnels ont fait le déplacement. Parmi eux, Christophe Deslandes et Thierry Janecseck.