Le Racing qualifié en demi-finale, Picamoles titulaire avec l'UBB... Ce qu'il ne fallait pas louper

Le Racing a surclassé le Stade français

Auteur d'une très solide première période (28-0 à la mi-temps), le Racing 92 a remporté ce premier barrage de Top 14 face au Stade français (38-21). Malgré une belle réaction dans le deuxième acte, les Parisiens n'ont pas réussi à inverser la tendance. Les Franciliens affronteront le Stade rochelais en demi-finale vendredi prochain.

Picamoles titulaire au centre de la troisième ligne de l'UBB

Christophe Urios a décidé de titulariser Louis Picamoles au poste de numéro 8, pour la réception de l'ASM, samedi, à Chaban-Delmas (20h45). Scott Higginbotham sera donc sur le banc. Maxime Lucu et Matthieu Jalibert formeront sans surprise la charnière, tandis que Rémi Lamerat sera associé à Pablo Uberti au centre du terrain, pour tenter d'aller chercher une demi-finale de Top 14.

Clermont : Iturria capitaine, Nanai-Williams au centre pour le barrage

Pour le barrage entre le 4e et 5e, Clermont se rendra à Bordeaux ce samedi (20h45) avec son équipe type. Arthur Iturria sera capitaine, alors que la charnière Parra-Lopez devrait apporter son expérience au collectif auvergnat. Au centre, le polyvalent Nanai-Williams a été préféré à Betham pour former la paire avec Moala. Derrière, le triangle arrière Raka-Matsushima-Penaud sera surveillé.

Les compos du derby Basque

Pour ce barrage 100% basque, le BO sort son équipe-type avec les fusées Speight et Stark sur les ailes, les redoutables gratteurs Peyresblanques et Armitage seront bien présents dans les rucks alors que le jeune Barnabé Couilloud conduira le jeu biarrot, avec le numéro 9 dans le dos. Coté bayonnais, l'Aviron va se présenter d'entrée avec Jean Monribot et Filimo Taofifenua, tous deux sur le banc lors de la dernière journée. Ils seront alignés en tant que flankers par Yannick Bru. Derrière, c'est Maxime Lafage qui aura la charge de mener le jeu bayonnais. Rendez-vous ce samedi à Aguiléra (17h30).

William Demotte de retour à Agen

William Demotte (29 ans, 1 sélection) et le club d'Agen, dont il a porté les couleurs pendant cinq saisons (2012-2017). Le deuxième ligne international (2,02 m, 125 kg) était en fin de contrat avec le FC Grenoble et n'était pas conservé par le nouveau staff.