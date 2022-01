Le Racing 92 suit Naituvi, le staff des Bleus à Bourg-en-Bresse... Les infos de ce lundi !

Le Racing 92 suit Naituvi de près

Le Racing 92 s’active pour finaliser son effectif en vue de la saison prochaine. En quête d’un finisseur pour renouveler ses lignes arrière, le club du 92 a étudié de nombreux CV ces derniers mois, du Grenoblois Ange Capuozzo au Briviste Setareki Bituniyata. Il pourrait finalement trouver son bonheur du côté des Landes. Selon les informations de Midi Olympique, les Franciliens seraient en contacts avancés avec le Montois Wame Naituvi (25 ans). L’ailier, passé par Clermont, est un attaquant bien connu de Pro D2 avec 27 essais en 64 apparitions sous les couleurs du Stade. Reste une embûche : Naituvi est engagé jusqu’en juin 2023.

Bourg-en-Bresse accueille Servat et Ghezal

Le staff de l'équipe de France fait sa rentrée en cette première semaine de 2022. Fabien Galthié se rend à Tournon ce mardi soir puis mercredi, William Servat et Karim Ghezal seront à visite à Bourg-en-Bresse. Les deux membres du staff des Bleus animeront et superviseront l'entraînement des "Violets" en compagnie du nouveau manager bressan, Fabrice Estebanez.

L'entraînement sera ouvert au public, il suffira tout simplement de respecter les gestes barrières et de porter un masque.

Entorse de la cheville pour Etien

Alors qu'il était en pleine forme et enchaînait les bonnes performances, l'ailier du Stade français Lester Etient s'est blessé ce samedi soir face à Perpignan. Selon nos informations, il souffre d'une entorse à la cheville et sera absent des terrains au moins quinze jours. Ce n'est pas de chance, pour lui qui revenait à peine d'une grave blessure au tendon d'Achille...

Le verdict est tombé pour le cadreur de Canal +, blessé à Bordeaux

C'est assurément l'une des images de ce week-end en Top 14. Olivier Cazal, cadreur pour Canal + a été gravement blessé ce dimanche lors de la rencontre entre Bordeaux-Bègles et Biarritz. Ce lundi, Nicolas Dupin de Beyssat a donné des nouvelles de son collègue sur Twitter, il souffre d'une fracture du plateau tibial. Il sera éloigné des terrains et donc des caméras durant six semaines.

Bradshaw dans la durée à Nevers

L'USON prolonge un de ses cadres. Ce lundi, le club nivernais a annoncé la prolongation du deuxième ligne irlandais, Frank Bradshaw. Le joueur de 26 ans, arrivé au club en 2017 est désormais lié à Nevers jusqu'en 2024. Il a au total disputé 91 rencontres avec la tunique neversoise, dont cinq cette saison.