Le protocole sanitaire assoupli, les Wasps tout bonus... Les infos de ce dimanche

Le protocole sanitaire assoupli au niveau de la quarantaine...

La Ligue Nationale de Rugby a décidé de baisser la période de quarantaine obligatoire en cas de Covid 19 dans un club de quatorze à neuf jours. Cela s'appliquera dès cette semaine. Il s’agissait d’une demande de la plupart des managers du Top 14, du fait que pour le moment, tous les cas positifs concernant les joueurs de rugby professionnel étaient asymptomatiques. Par ailleurs, la doctrine pour la reprise de la compétition du Top 14 et de la Pro D2 sera annoncée le 24 août prochain.

...mais critiqué par Joe El Abd

Après avoir détecté deux cas asymptomatiques de coronavirus, Oyonnax est revenu en phase 2 et a donc vu son match amical contre Nevers prévu jeudi prochain annulé. "Je pense que l’on peut mettre en place des protocoles tout aussi stricts qu’aujourd’hui, mais davantage adaptés à la reprise de la compétition, s'est plaint le manager Joe El Abd. Regardez aujourd’hui : si on a deux cas, on doit tout arrêter. Au football, par exemple, les deux cas auraient été simplement isolés, mis en quarantaine, et le reste du groupe aurait pu continuer à s’entraîner normalement, avec toutes les précautions nécessaires. Peut-être que c’est vers cela que l’on doit tendre nous aussi si on veut vraiment reprendre la compétition."

Pro D2 - Joe El Abd (Oyonnax)Icon Sport

Les Wasps se replacent en s'imposant à Northampton

Pour le match de clôture de la 14e journée et reprise du championnat anglais, les Wasps ont réalisé une très bonne opération en allant s'imposer sur le terrain de Northampton avec le bonus offensif (21-34). Les Saints ont encaissé quatre essais de la part des visiteurs, dont un doublé de l'ailier Josh Bassett. Les Wasps s'emparent ainsi de la quatrième et dernière place qualificative pour les demi-finales, aux dépens de leurs adversaires du jour.

Une barre transversale dérobée à Saint-Marcellin

Champion de france Honneur en 2018 et promu en Fédérale 2 dans la foulée, le Saint-Marcellin Sports réalisait une excellente saison jusqu'à la coupre liée au Covid-19. C'est donc plein d'espoirs que les Isérois ont ré-attaqué les entraînements cette semaine jusqu'à ce que ce samedi, une drôle de péripétie surprenne les dirigeants du club. Aussi étrange que cela puisse paraître, une des barres transversale des poteaux du stade Carrier leur a bel et bien été dérobée ! "Après l'entraînement de vendredi, on n'a rien remarqué, nous confiait l'entraîneur Fred Giovale. ça a logiquement dû se passer dans la nuit de vendredi à samedi."