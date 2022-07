Le président Emmanuel Macron invité de la famille d’Antoine Dupont

Qui ne se refuse pas au meilleur joueur du monde ? Après son vol à bord d'un avion de la Patrouille de France le 14 juillet, Antoine Dupont a une nouvelle fois pris la lumière en recevant un invité de marque : Emmanuel Macron. Le président de la République est venu "en repérages" dans le Gers, jeudi soir, en prévision de l'étape Castelanu-Magniac - Cahors qu'il allait suivre depuis la voiture de Christian Prudhomme, directeur du Tour. Au programme du chef de l'État, une visite dans la famille du demi de mêlée toulousain.

Ce vendredi, le Tour de France avait réservé aux coureurs une étape aux fortes saveurs de rugby. Une étape de grands demi-de-mêlées, même : au départ de Castelnau-Magnoac, village dont est originaire Antoine Dupont, la Grande boucle prenait la direction de Cahors, en clin d’œil au sélectionneur Fabien Galthié et en passant par le Auch de Jacques Fouroux. Présent sur le Tour et invité de Christian Prudhomme, le directeur de l’épreuve, Antoine Dupont a donc fait visiter la propriété de sa famille au chef de l'État la veille de l'étape au départ de son village natal.

Marie-Pierre Dupont, Clément et la belle-soeur d'Antoine Dupont.Icon Sport

Alldritt, Jelonch et le prince Albert II de Monaco

Chez les Dupont, il a pu partager quelques photos et un moment de convivialité avec la famille du demi de mêlée et capitaine des Bleus (de gauche à droite, sa mère Marie-Pierre, son frère Clément ainsi que sa belle sœur). Pour l’occasion étaient également présents ses amis auscitains et "chlemards" Grégory Alldritt et Anthony Jelonch, ainsi que les députés Henry Nayrou (ancien rédacteur en chef de Midi Olympique) et Louis Armary (ancien pilier international), l’ancien double-vainqueur du Tour Bernard Thévenet (1975, 1977), le prince de Monaco Albert II et l’ancien demi de mêlée et sélectionneur des Bleus, Pierre Berbizier.

Alors que les joueurs du Stade toulousain retrouveront le chemin de l'entraînement ce lundi 25 juillet, Antoine Dupont aura "profité" de vacances pleines, presque dignes d'un président de la République.