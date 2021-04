Le nouveau bureau à la Ligue, les victoires de Perpignan et Oyonnax... Les 5 infos de ce jeudi

Le nouveau Bureau de la Ligue Nationale de Rugby dévoilé

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby s'est réuni ce jeudi 8 avril et a élu son Bureau, présidé par René Bouscatel.

Oyonnax retrouve la victoire à Mathon

Malgré un nouveau carton rouge reçu à la 33ème minute, Oyonnax a nettement dominé Béziers ce jeudi soir en ouverture de la 26ème journée de PRO D2 (38-20). Même s'ils ratent le bonus offensif d'un rien en fin de partie, les Oyomen retrouvent la victoire à Mathon après quasiment deux mois de disette à domicile et consolident leur sixième place.

Perpignan souffre et l’emporte contre Biarritz

Ce jeudi, la rencontre de la 26e journée a vu le succès 29-27 des Perpignanais contre les Basques au stade Aimé-Giral. Prise à la gorge dans le premier acte, l’Usap a bien réagi dans le second pour se défaire de ce BOPB qui glane le bonus défensif.

Les clubs de Top 14 et Pro D2 pourront recruter en avril

Le premier comité directeur de la LNR de René Bouscatel a pris une première décision. Il a décidé d'ouvrir à titre exceptionnel une nouvelle période de recrutement du 9 avril au 30 avril. Les clubs professionnels auront ainsi le droit d'engager un joueur comme joker médical ou comme joueur supplémentaire (mesures limitées à mars et janvier jusqu'alors). Il s'agit a priori d'une mesure exceptionnelle liée à la crise de la Covid 19. C'est une décision très forte, dans la mesure où la course au maintien ou aux phases finales pourraient être impactées par l'arrivée in extremis de joueurs décisifs.

La finale 2021 au GGL Stadium de Montpellier

On connaît désormais le lieu de la prochaine finale de Pro D2. Elle se déroulera à Montpellier (au GGM Stadium) le week-end des 5 et 6 juin prochains. C'est une décision ddu nouveau bureau de la LNR, présidé par René Bouscatel, nouvellement élu.

On rappelle que le Pro D2 se termine par une phase finale à six équipes, comme en Top 14. Avec une différence, les demi-finales se jouent sur le terrain des premier et second. Le vainqueur monte directement en Top 14, le vaincu joue à domicile un barrage contre le quinzième de l'Elite.