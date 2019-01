Le neuvième avant lyonnais, Tameifuna, l'indiscipline rochelaise... Les Tops et Flops du week-end

Les Tops

Lyon s'impose à Montpellier grâce à son demi de mêlée

Une semaine après leur large victoire contre Agen, les hommes de Pierre Mignoni se sont à nouveau illlustrés en l'emportant à Montpellier (14-25). Un résultat qu'ils doivent en partie à la performance XXL d'un Jean-Marc Doussain des grands soirs. Auteur d'une soirée très solide sur le plan défensif (15 placages), le « neuvième avant » du LOU a aussi parfaitement su gérer les ballons difficiles. Grâce à ce succès, les Lyonnais conservent leur cinquième place au classement.

Top 14 - Lyon célébrant sa victoire face à MontpellierIcon Sport

La course folle de Rallier

Il a inscrit son troisième essai de la saison... le troisième contre Grenoble. Marc-Antoine Rallier, le talonneur du CO a planté un essai de 50 mètres à la suite d'une interception dès la 3e minute de jeu. Auteur d'un raid en solitaire, il a résisté au retour de Mathieu Ugalde et de Daniel Kilioni pour donner l'avantage à son équipe. Un essai qui a permis au CO de gérer cette rencontre et de repartir avec la victoire du stade des Alpes.

Top 14 - Marc Antoine Rallier (Castres)Icon Sport

Trévise continue de grandir

En progression constante depuis deux ans, le Benetton Trévise a franchi un nouveau palier ce samedi, en s'imposant à domicile face aux Glasgow Warriors (20-17). Portés par leur charnière internationale Horne-Hastings, les leaders de la conférence A ont dominé le match de bout en bout, mais se sont heurtés à la défense d'Italiens glaciaux de réalisme. Auteur pour l'instant de la meilleure saison de son histoire, le Benetton se classe troisième de sa conférence et vise une qualification européenne.

Les Flops

Le coup de la corde à linge de Tameifuna

Le pilier droit du Racing a découpé François Trinh-Duc samedi soir, à la 70e minute. Cette obstruction lui a d'ailleurs valu un carton jaune. Cette sanction a d'ailleurs lancé un débat sur les réseaux sociaux : Tameifuna méritait-il d'être exclu ? Toujours est-il que ce mauvais geste, bien trop fréquent actuellement dans le rugby, pourrait coûter à « Big Ben », une sanction voire une suspension.

L'indiscipline a coûté cher aux Rochelais

Dimanche, dans le match au sommet de la 14e journée, La Rochelle a écopé de trois cartons jaunes face au leader clermontois. Liebenberg (31e), Joly (56e) et Balès (66e) ont pénalisé leur équipe par leur absence. Alors que les Maritimes étaient toujours dans le match à l'heure de jeu, l'accumulation des fautes leur a été fatale. Trois cartons, c'était trop pour espérer l'emporter en Auvergne.

Camille Lopez (Clermont) échappe à Ihaia West et Kevin Gourdon (La Rochelle)Icon Sport

Les Saracens à nouveau défaits

Ce vendredi soir, les Sarries, invaincus lors des neuf premières journées, ont subi leur deuxième revers en championnat. C'est à Sale, face aux Sharks, que le géant londonien a chuté (24-18). Avec deux essais de chaque côté, la différence s'est faite grâce à la botte du Sud-Africain Robert Du Preez. Les Saracens, ultra-favoris du Premiership, pointent désormais à quatre points du leader Exeter.