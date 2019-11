Le Munster recrute du lourd, les Saracens épinglés... Voici les 5 infos de ce mardi

Quatre champions du monde Springboks avec les Barbarians

Les sud-africains Mtawarira, Jantjies, Am et Mapimpi, tout récents champions du monde, ont été appelés par Eddie Jones pour disputer la tournée qu'effectueront les Barbarians fin novembre. La sélection jouera contre les Fidji à Twickenham, avec un certain Mathieu Bastareaud dans ses rangs, lui qui partira à New-York en suivant.

Les Saracens très lourdement sanctionnés

Selon les informations du Midol, le club anglais des Saracens, triple champion d'Europe (2016, 2017, 2019) et champion d'Angleterre à quatre reprises ces cinq dernières années (2015, 2016, 2018, 2019) a écopé de 35 points de retrait au classement et d'une amende record de plus de 5 millions de livres, à cause d'un salary cap largement dépassé et de méthodes de rémunération très douteuses.

Deux champions du monde au Munster

La province irlandaise frappe un grand coup sur le marché des transferts. Selon plusieurs médias britanniques, le centre des Stormers Damian de Allende (27 ans) et le colosse RG Snyman (24 ans) serait en passe de rejoindre le Munster. Tout juste sortis d'un magnifique sacre, ils s'apprêtent donc à découvrir le championnat du Pro 14. Le Munster souhaite bien redevenir la meilleure équipe d'Europe et ces signatures interviennent en ce sens.

La Pro League se précise

Prévu pour l'automne 2021, le championnat nippon prend forme petit à petit. Nous en savons plus notamment sur le nombre de clubs qui devraient y participer. Ils seraient au nombre du huit pour la première édition, puis douze un peu plus tard. Quatre à six franchises de Pro League seraient intéressées pour intégrer ce championnat.

Garbjosa soutenu par les cadres montpelliérains

Les joueurs héraultais ont témoigné de leur confiance envers leur coach Xavier Garbajosa. En effet, plusieurs noms sont évoqués pour réorganiser l'organigramme du MHR. Michael Cheika ou encore Anthony Hill sont notamment des candidats probables au remaniement du staff. Cependant, les joueurs souhaitent continuer dans cette dynamique-là, avec Cotter et Xarbajosa à leurs côtés.

Top 14 - Xavier Garbajosa (Montpellier)Icon Sport

Par ailleurs, une prolongation pourrait intervenir dans les prochains jours concernant le jeune centre Yvan Reilhac, si celui-ci ne cède pas au chant des sirènes. En effet, Toulouse ou encore le Racing 92 se sont renseignés à son sujet.