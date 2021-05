Le MHR de nouveau sacré, Bordeaux-Bègles dans le top 4... Les 5 infos qu'il ne fallait pas manquer

Montpellier a relevé le Challenge !

Une finale de la Challenge Cup très âpre à Twickenham, et qui a basculé en faveur des Montpelliérains, victorieux des Leicester Tigers (17-18). Pourtant bousculé, et longtemps indiscipliné, le MHR s’est appuyé sur une grosse solidarité et une belle défense pour renverser ce match. C'est leur deuxième succès dans cette compétition après la victoire face aux Harlequins en 2016. Les Montpelliérains seront passés par toutes les émotions tout au long de cette finale, pour finalement terminer cette rencontre sur de la joie, avec des sourires logiques.

L'UBB a assuré l'essentiel sous la pluie agenaise et intègre le top 4

L'Union Bordeaux-Bègles a logiquement dominé le SU Agen à Armandie (3-49). Ce match en retard de la 21ème journée de TOP 14 s'est joué sous une pluie battante et a été très brouillon. L'UBB a su maîtriser la partie avec sept essais marqués pour s'assurer une victoire bonifiée importante dans la course pour les barrages. Mardi, les hommes de Christophe Urios recevront le MHR en match en retard.

Folau signe dans un club de D2 australienne

Israel Folau, banni par la Fédération australienne de rugby en 2019 après des déclarations homophobes, s'est engagé avec les Southport Tigers, en deuxième division australienne de rugby à XIII, a annoncé vendredi le club, mais son inscription n'a pas encore été validée par la ligue.

O'Connor resigne avec la fédération australienne jusqu'au Mondial 2023

L'ouvreur James O'Connor a signé une extension de contrat de deux ans avec la Fédération australienne de rugby, avec qui il est désormais lié jusqu'à la Coupe du monde 2023. O'Connor, 30 ans (55 sélections), a remporté le Super rugby australien avec les Queensland Reds dont il est le capitaine. Il a retrouvé le maillot des Wallabies en 2019, après plusieurs interruptions de carrière internationale, une expérience en club en Europe et quelques incidents extra-sportifs.

Rouen : Richard Hill quitte le club après huit saisons

Le manager anglais, arrivé au club en 2013 alors que le club normand évoluait en Fédérale 2, souhaite ''se rapprocher de sa famille'' a expliqué le club dans un communiqué paru vendredi soir. Le manager anglais de 60 ans, rentre donc en Angleterre alors que Rouen, qui l'a chaleureusement remercié, cherche déjà son remplaçant pour la saison prochaine.