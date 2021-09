Le MHR cherche un joker médical, Pieterse s'excuse... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Aprasidze touché, le MHR va chercher un joker médical

Coup dur pour Montpellier qui a perdu un nouveau demi de mêlée, en l'occurrence Gela Aprasidze, lors de sa courte défaite contre le Stade toulousain. L'international géorgien s'est blessé à l'épaule et devrait, à première vue, manquer les trois ou quatre prochaines semaines de compétition. Comme l'a indiqué son manager en conférence de presse, Philippe Saint-André, le MHR va se mettre en quête d'un joker médical. Pour rappel, Benoît Paillaugue a récemment été opéré du genou et le Springbok Cobus Reinach n'est attendu que pour le match contre Bordeaux-Bègles, pour le compte de la sixième journée.

Ryno Pieterse s'excuse après son hallucinant plaquage sur Maxime Lucu

Auteur d'un plaquage à la violence inouïe sur Maxime Lucu, en retard et alors que le demi de mêlée bordelais était en l'air, le deuxième ligne castrais Ryno Pieterse a immédiatement été exclu du match par M. Poite (64e minute). Si Lucu s'est rapidement relevé avant de rassurer son monde sur les réseaux sociaux - "Tout va bien! Toujours debout!"- le Castrais s'est également excusé. Sur son compte Instagram, l'ancien joueur des Bulls de Pretoria est revenu en ces termes sur cette action: "J’aimerais m’excuser auprès de Maxime Lucu pour mon geste d'hier. Je n’ai pas contrôlé mon plaquage et j'en suis sincèrement désolé. Comme je te l’ai dit après le match, je suis vraiment heureux que tu ailles, bien Maxime. Bonne chance pour la suite de la saison."

Ashley-Cooper annonce sa retraite à 37 ans

L'ancien international australien Adam Ashley-Cooper a annoncé sa retraite après 16 saisons au haut niveau et 121 sélections avec les Wallabies. Il jouait avec les Los Angeles Giltinis depuis cette saison, il y fera sa reconversion en tant qu'assistant coach de l'équipe professsionnelle auprès du manager Stephen Hoiles. Adam Ashley-Cooper pour le site des Giltinis : "C'est plus une reconversion qu'une retraite car on sait tous que les anciens joueurs ne sont jamais vraiment loin des terrains. Je voudrais encore avoir un ou deux matchs en réserve pour jouer plus tard."

Allen signe aux Dragons

L'international gallois Cory Allen quitte les Ospreys après quatre ans au club pour rejoindre les Dragons. Formé à Cardiff, Allen avait été sélectionné pour la Coupe du monde 2015.

La Nouvelle-Zélande passe 1ère au classement World Rugby, l'Australie 3ème

Grâce à leur victoire 36-13 face au Pumas, la Nouvelle Zélande revient au sommet du classement World Rugby devant les Springboks. Ces derniers laissent leur siège, acquis en novembre 2019, pour la première fois en deux ans et demi. L'Australie monte sur le podium avec la victoire face à l'Afrique du Sud 30-17 en dépassant l'Irlande et l'Angleterre.